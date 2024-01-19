Компания Kia запатентовала в России новый электромобиль Kia EV9

Корейская компания Kia, вероятно, еще планирует вернуться на российский рынок. В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент на новый электрический кроссовер Kia EV9. Внимание на это обратили журналисты Speedme.ru.

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Правообладателем патента значатся корейские компании «Хендэ Мотор Компани» и «Киа Корпорейшн». По данным издания, заявка на патент была подана уже после официального ухода компаний с российского рынка.