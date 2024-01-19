Компания Kia запатентовала в России новый электромобиль Kia EV9
Корейская компания Kia, вероятно, еще планирует вернуться на российский рынок. В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент на новый электрический кроссовер Kia EV9. Внимание на это обратили журналисты Speedme.ru.
Правообладателем патента значатся корейские компании «Хендэ Мотор Компани» и «Киа Корпорейшн». По данным издания, заявка на патент была подана уже после официального ухода компаний с российского рынка.
Kia EV9 представляет собой трехрядный электрокроссовер. Его стоимость оценивается в 54 900 долларов или 4,87 млн рублей по текущему курсу. В базовое версии автомбиль получил возможность быстрой зарядки, семиместный салон, 19-дюймовые колесные диски, кресло водителя с электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. Суммарная мощность электромоторов составляет 215 лошадиных сил при 258 Нм крутящего момента. Дальнобойная модификация оснащена силовой установкой на 201 лошадиную силу, но запас хода составляет 480 километров.