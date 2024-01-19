Марки SsangYong больше нет, вместо нее теперь KGM Motors
KGM Motors, пришедшая на смену некогда популярной в России марке SsangYong, рассекретила модельную линейку для зарубежных рынков, а именно для Великобритании. В первом квартале 2024 года начнутся продажи кроссовера Torres, а во второй половине года ожидается запуск сразу трех электрических моделей — батарейной версии Torres, пикапа и внедорожника.
Начнем с Torres. Он продается в Южной Корее с 2022 года. Это кроссовер длиной 4,6 метра (примерно как Skoda Kodiaq), в основе которого лежит платформа с поперечным расположением двигателя. У него передняя подвеска типа McPherson и многорычажка сзади. Под капотом — бензиновая «турбочетверка» объемом 1,5 литра мощностью 170 лошадиных сил, дополненная стартер-генератором, а коробка передач — шестиступенчатый автомат Aisin. В Великобритании модель будет стоить примерно 30 тысяч фунтов стерлингов (3,4 миллиона рублей).
На автосалоне в Сеуле весной 2023 года дебютировал Torres EVX. Отличить батарейный вариант можно по иному оформлению передка и пиксельной полосе, протянувшейся во всю ширину кузова у кромки капота. У такого кроссовера батарея емкостью 73,4 киловатт-часа и единственный электромотор на 201 лошадиную силу. Заявленный запас хода — внушительные 783 километра, пишет британский AutoExpress.
Предварительная цена корейского электрокросса — 40 тысяч фунтов стерлингов (4,5 миллиона рублей). Конкурировать ему предстоит с Skoda Enyaq или Toyota bZ4X.
Две другие упомянутые в релизе модели пока показали только в статусе концептов — в Сеуле весной 2023 года они дебютировали с обозначениями F100 (внедорожник) и O100 (пикап). Пикап O100 построят на базе всего того же Torres EVX, однако расстояние между осями у него будет существенно больше. О внедорожнике O100 информации пока нет за исключением того, что его фишка — это панель с меняющимся светодиодным рисунком спереди. В разработке серийных версий этих моделей KGM Motors поможет китайская BYD.