Марки SsangYong больше нет, вместо нее теперь KGM Motors

KGM Motors, пришедшая на смену некогда популярной в России марке SsangYong, рассекретила модельную линейку для зарубежных рынков, а именно для Великобритании. В первом квартале 2024 года начнутся продажи кроссовера Torres, а во второй половине года ожидается запуск сразу трех электрических моделей — батарейной версии Torres, пикапа и внедорожника.

Начнем с Torres. Он продается в Южной Корее с 2022 года. Это кроссовер длиной 4,6 метра (примерно как Skoda Kodiaq), в основе которого лежит платформа с поперечным расположением двигателя. У него передняя подвеска типа McPherson и многорычажка сзади. Под капотом — бензиновая «турбочетверка» объемом 1,5 литра мощностью 170 лошадиных сил, дополненная стартер-генератором, а коробка передач — шестиступенчатый автомат Aisin. В Великобритании модель будет стоить примерно 30 тысяч фунтов стерлингов (3,4 миллиона рублей).

KGM Motors

KGM Motors

KGM Motors

На автосалоне в Сеуле весной 2023 года дебютировал Torres EVX. Отличить батарейный вариант можно по иному оформлению передка и пиксельной полосе, протянувшейся во всю ширину кузова у кромки капота. У такого кроссовера батарея емкостью 73,4 киловатт-часа и единственный электромотор на 201 лошадиную силу. Заявленный запас хода — внушительные 783 километра, пишет британский AutoExpress.

Предварительная цена корейского электрокросса — 40 тысяч фунтов стерлингов (4,5 миллиона рублей). Конкурировать ему предстоит с Skoda Enyaq или Toyota bZ4X.