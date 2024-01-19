Автосалон в Детройте возобновит работу в январе 2025 года

Стала известна дата проведения следующего автосалона в Детройте. В текущем году одно из главных моторшоу не запланировано.

© Car.ru

Автосалон в Детройте проводился каждый январь с 1899 года. В 2020 году мероприятие было отменено, а в 2021 году выставку неоднократно переносили на более поздний срок. Последний раз моторшоу проводилось в сентябре в Huntington Place. Недавно стало известно, что следующий сезон состоится только в январе 2025 года.

Сообщается, что это будет период с 10 по 20 января. Организаторы планируют привлечь большое количество участников, чтобы вернуть автовыставке былое величие. Однако данные планы могут не осуществиться. В январе 2025 года в США будет проводиться еще одно масштабное событие, в котором уже задействованы автопроизводители из разных стран. Речь идет о выставке потребительской электроники CES.

Детройтская выставка после длительного перерыва восстановилась в 2022 году осенью. В прошлом году решили использовать этот же месяц, чтобы не пересекаться с другими крупными событиями. Однако особого интереса у автопроизводителей мероприятие NAIAS не вызвало. В рамках моторшоу в прошлом году глобальными премьерами стало несколько плановых рестайлингов. Теперь руководство NAIAS намерено вернуть прежнюю традицию - проводить выставку каждый год в январе.