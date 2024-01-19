Старейший завод BMW в Мюнхене скоро начнет производить только электромобили

Представители немецкого бренда заявили, что ближе к 2026 году на заводе будет производиться седан Naue Klasse, а в 2027 году он и вовсе перейдет исключительно на производство электромобилей.

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По словам Милана Недельковича, члена правления BMW AG в сфере производства, компания собирается инвестировать в развитие завода 650 миллионов евро. А в конце 2027 - начале 2028 года компания планирует выпускать с конвейера завода в Мюнхене только электромобили.

Как добавил Неделькович, только в прошлом году на данном заводе было запущено производство шести полностью электрических моделей BMW, и установлен производственный рекорд. Этим компания смогла доказать, что способна одновременно создавать и формировать будущее своей производственной сети.

Со слов Питера Вебера, директора завода BMW Group в Мюнхене, на данный момент завод производит около 1000 автомобилей в день. В настоящее время на большинстве объектов ведутся строительные работы и активная подготовка к 2026 году.

На мюнхенском заводе уже выпускали электрифицированные версии автомобилей. В 2015 это был гибридный BMW третьей серии, а в 2021 было запущено производство полностью электрического BMW i4. Сейчас с конвейера завода выходят автомобили третьей серии, подключаемые гибриды и M3. Кроме этого продолжается производство Gran Coupe 4 серии и i4.

Более 1200 сотрудников завода BMW, ранее работавшие на производстве ДВС, прошли обучающие курсы для работы с электромобилями или были переведены на другие предприятия BMW. После завершения выпуска автомобилей Naue Klasse в Мюнхене их производство будет перенесено на заводы в город Дебрецен в Венгрии, Шеньян в Китае и Сан-Луис-Потоси в Мексике.