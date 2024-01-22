Небольшой тест-драйв: плюсы и минусы нового кроссовера Toyota Raize

Плюсы и минусы нового кроссовера Toyota Raize
На российском автомобильном рынке в течение 2024 года стартуют продажи нового кроссовера Toyota Raize, поставки которого будут осуществляться из Японии, а это значит, что автомобиль будет продаваться только в праворульной комплектации и это единственный минус.
В Японии кроссовер Toyota Raize, в пересчете на российские рубли, стоит один миллион рублей. За данную сумму предлагается очень широкий выбор опций, среди которых современная мультимедийная система, современная система безопасности с датчиками и камерами.
Toyota Raize оснащается передовой технологией, которая представлена в виде комбинации силовых агрегатов: однолитрового трехцилиндрового двигателя, позаимствованного у Wigo с дополнительным турбонаддувоv и бесступенчатой трансмиссиtq (CVT).
В компании заявили, что Toyota Raize - это первый легковой автомобиль, который стали оснащать данным сочетанием силовых агрегатов, ранее такая технология не применялась. Это позволило обеспечить высокую производительность1,5-литрового двигателя, а также экономичность.
В настоящее время Toyota Raize на японском рынке предлагается с 1,5-литровым бензиновым турбомотором с полным приводом. Также автомобиль оснащен системой Dynamic Torque Control 4WD, которая передает мощность на задние колеса, если они буксуют.
С полным приводом и внушительным дорожным просветом небольшой кроссовер выглядит как настоящий внедорожник. Внешний вид внедорожника Toyota Raize дополняет его квадратная форма, которая может быть выполнена в двух цветовой гамме.
Российские автодилеры прогнозируют успех Toyota Raize, главная причина которого кроется как в оснащении, так и в стоимости кроссовера, которая в настоящее время не разглашается для российского рынка, так же как и нет точной информации о старте продаж.