Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что специальные снегозащитные ограждения планируется установить на трассе М-12 «Восток», которая сейчас соединяет Москву и Казань. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что уже в понедельник, 22 января, по данному вопросу в «Автодоре» состоится совещание. Петушенко не уточнил, сколько будет ограждений установлено, ведь это будет решено после совещания.

По его словам, дорожники трудятся круглыми сутками, чтобы обеспечить безопасное движение по трассе в непогоду.

До этого стало известно, что сотрудники МЧС РФ помогают водителям и пассажирам на трассах в Республике Татарстан, где продолжается снежная буря.

19 января ТАСС со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию сообщил, что на трассе М-7 в Пестречинском районе Татарстана произошло сразу семь автомобильных аварий с участием около 20 машин. По предварительной информации, в результат ДТП пострадал один человек.