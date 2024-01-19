Через несколько месяцев Mazda6 окончательно отправят в отставку

Компания официально объявила, что в середине апреля прекратит сборку седана и универсала для японского рынка, пишет местная газета Chugoku Shimbun. Продажи Mazda6 в Японии завершатся, как только будет реализован последний экземпляр. Преемника у модели с индексом 6 не будет: Mazda переключится на кроссоверы линейки CX.

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На заводах за пределами Японии производство пока продолжится, но не исключено, что и там Mazda6 снимут с конвейера в обозримом будущем.

За более чем 20 лет производства Mazda продала на домашнем рынке свыше 226 тысяч экземпляров Mazda6 или Atenza — так модель называется в Японии.

Текущее, третье поколение седана и универсала выпускается с 2012 года, и в последнее время география продаж сужалась: «шестерка» недоступна в США, Европе и Великобритании. Однако она еще продается в Японии, Китае и странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Прямого наследника у Mazda6, по всей видимости, не будет. Освободившуюся нишу займут кроссоверы CX.

Следующее поколение «шестерки» Mazda исключила еще в начале 2022 года, хотя позже ходили слухи, что мнение руководства еще может измениться.