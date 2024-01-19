Лукашенко показали белорусское авто с комплектующими из России

Глава Белоруссии Александр Лукашенко посетил белорусско-китайское совместное предприятие по сборке автомобилей Geely, где ему показали новую модель белорусского авто и рассказали о его локализации. Видео с предприятия опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Гендиректор завода «БелДжи» Геннадий Свидерский провел для Лукашенко экскурсию по основным цехам, где, в том числе, создают белорусский автомобиль BelGee X50.

«Варим, врезки, аккумулятор ставим, стекло российское ставим. То, что касается электронных блоков «Агат», - ставим. Красим сами, шины, конечно, «Белшина», диски из Красноярска. <…> Раз мы в Союзном государстве, значит, мы должны кооперироваться максимально», - рассказал Свидерский о новом авто.

По словам Лукашенко, идеально, если белорусское предприятие сможет использовать только белорусские комплектующие, но сотрудничество с Россией также подходит.

Свидерский отметил, что на заводе также планируют начать производство бамперов и фар, а другие белорусские предприятия пообещали помочь с локализацией сидений и бензобаков.

«На этом нельзя останавливаться. Это по локализации второй шаг. Будем считать, что что-то вы там сделали по локализации, но нам надо делать и следующий, третий шаг», - подчеркнул Лукашенко.