Чтобы избавиться от переполненных складов, дилеры начнут делать щедрые подарки

Проблемы переполненных складов с автомобилями дилеры могут решить скидками и другими преференциями для потребителей. Таким мнением с изданием «360» поделился главный редактор ведущего авторитетного журнала «За рулем» Максим Кадаков.

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Он подчеркнул, что к началу года на российском авторынке скопилось порядка 200 тысяч непроданных машин. Причем на пути в Россию еще часть новых автомобилей, поставки которых в прошлом году «раскрутили» дилеры.

У россиян нет денег на покупку новых машин из-за непростой экономической ситуации на фоне повышения ключевой ставки и утилизационных сборов. Поэтому определенное количество автомобилей осталось нераспроданным, объясняет Кадаков. В настоящее время общее предложение на рынке опережает потребительский спрос, и нет никаких предпосылок к естественному снижению цен, подчеркивает главред «За рулем».

«Цены сами по себе сохранятся в ближайшие месяцы. Но, чтобы продавать автомобили, продавцы, дилеры вместе с материнскими компаниями-производителями будут применять различные маркетинговые инструменты», — рассказал Кадаков.