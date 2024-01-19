Под белорусской маркой Belgee будут выпускать две модели Geely

В прошлом году у завода «БелДжи», который собирает машины Geely для стран Евразийского экономического союза (Армения, Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия), появилась собственная марка. Пока под ней выпускают только Belgee X50 — он же Geely Coolray. В течение 2024 года линейка пополнился еще двумя моделями — кроссовером Atlas Pro и седаном Emgrand, которые вместе с шильдиком сменят названия на X70 и S50 соответственно.

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Благодаря лицензиям, которые «БелДжи» собирается получить в течение 2024 года, компания сможет углублять локализацию и вносить изменения в конструкцию автомобилей без согласования с Geely. Обе модели производятся на мощностях «БелДжи», но пока только под китайской маркой.

Пока шильдик Belgee носит только X50: под этим именем в Белоруссии, а с сентября минувшего года и в России продается кроссовер Geely Coolray, собранный на «БелДжи». Стартовая стоимость для РФ без скидок, указанная в официальном прайс-листе, составляет 2 290 990 рублей, а различные дисконты снизят ее до 1 940 990 рублей. Coolray под «родным» шильдиком Geely, для сравнения, стоит от 2 344 990 рублей без скидок.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые передает «БелТА», в стране выстраиваются огромные очереди за легковыми автомобилями местного производства. В первую очередь это продукция «БелДжи», во-вторую — минского «Юнисона», который нашел нового партнера в лице китайского Hongqi.

Глава государства также подчеркнул, что белорусским заводам надо и самим производить больше.