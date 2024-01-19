Changan запустил в производство электромобиль-траснформер

В Китае началось производство автомобиля-трансформера Changan. Модель Qiyuan E07 уникальная тем, что может трансформироваться из кроссовера в пикап — крыша частично сдвигается вперед, дверь багажника опускается вниз как у пикапа, в результате чего в багажное отделение открывается доступ сверху. Qiyuan — это суббренд, под которым Changan выпускает электромобили и гибриды, и крупный E07 не исключение — он полностью электрический.

По габаритам Qiyuan E07 превосходит знакомый россиянам Changan CS95 — он длиннее и шире него, но чуть ниже. Салон у E07 только пятиместный, так как для третьего ряда сидений не осталось места из-за конструкции кормы. Пока известно лишь то, что кроссовер-пикап оснащен никель-кобальт-марганцевой батареей производства CALB (China Aviation Lithium Battery) и Changan. Базовая версия заднеприводная: синхронный электромотор с постоянными магнитами установлен на задней оси, он развивает 342 лошадиные силы. Есть и полноприводная версия с двумя электромоторами суммарной мощностью 597 сил.

Продажи в Китае начнутся в первой половине 2024 года. Появится ли Qiyuan E07 на других рынках, в том числе и в России, пока неизвестно, хотя в компании и обсуждают такую возможность. Помимо автомобиля-трансформера в арсенале бренда есть лифтбек А07, выступающий в одном классе с Volkswagen ID.7. У него больше шансов добраться до нашей страны.