Mazda прекратит выпуск одной из своих старейших моделей

Японская компания Mazda в апреле 2024 года завершит выпуск одной из своих старейших моделей — седана с индексом 6. Об этом сообщает Motor1 со ссылкой на пресс-службу компании. Газета.Ru

Прямого наследника у Mazda6, по всей видимости, не будет. Освободившуюся нишу займут кроссоверы CX. Motor.ru