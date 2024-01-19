Mazda прекратит выпуск одной из своих старейших моделей

Японская компания Mazda в апреле 2024 года завершит выпуск одной из своих старейших моделей — седана с индексом 6. Об этом сообщает Motor1 со ссылкой на пресс-службу компании. Газета.Ru
Прямого наследника у Mazda6, по всей видимости, не будет. Освободившуюся нишу займут кроссоверы CX. Motor.ru
Mazda 6 дебютировала в 2002 году, в актуальном поколении она пребывает с 2012-го. На японском рынке модель изначально продавали под именем Atenza, но в 2019 году локальной версии тоже присвоили индекс 6. Колеса.ру