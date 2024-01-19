АвтоВАЗ рассказал, насколько повысит зарплаты сотрудников

АвтоВАЗ решил проиндексировать зарплаты сотрудникам. Как пишет ТАСС, с 1 февраля в рамках опережающей индексации тарифных ставок и окладов зарплаты вырастут на девять процентов. Это касается АО «АвтоВАЗ» и дочерних обществ в Тольятти и Ижевске, уточнили в компании. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов надеется, что эта мера поможет «выполнить амбициозные задачи 2024 года по запуску новых моделей и выпуску до 500 тысяч автомобилей».

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По итогу прошлого года АвтоВАЗ значительно повысил оклады. Так, средняя заработная плата всему персоналу увеличилась на 40,5 процента — с 51 047 рублей в 2022 году до 71 715 рублей в 2023-м. Основные рабочие стали получать на 57,1 процента больше — 74 435 рублей вместо 47 376.

Вместе с тем АвтоВАЗ продолжает набирать новых специалистов. В прошлом году коллектив предприятия вырос более чем на 2600 человек. Абсолютное большинство из них (90 процентов) — жители Тольятти и Самарской области.

Чтобы покрыть кадровый голод, привлекаются рабочие и из других регионов: по данным инсайдеров, на заводы приглашают чеченцев. А летом АвтоВАЗ вел переговоры о привлечении к труду на тольяттинском автозаводе осужденных к принудительным работам.