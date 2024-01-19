Volkswagen показал первые эскизы нового поколения Golf

Компания Volkswagen опубликовала новые эскизы восьмого поколения хэтчбека Golf. Ожидается, что немецкий концерн представит рестайлинговую модель в конце января нынешнего года. На представленных изображениях дизайнеры бренда продемонстрировали внешний облик будущего автомобиля. Кроме того, компания опубликовала короткий тизерный ролик, где так же с помощью скетчей показала экстерьер Golf GTI. При этом до сих пор неизвестно, получит ли серийный хэтчбек подобные решения или дизайнеры обнародовали один из возможных вариантов.

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На опубликованных эскизах Volkswagen Golf представлен с новым дизайном переднего бампера, который отличается массивными горизонтальными перемычками. Кроме того, хэтчбек изобразили с иным дизайном головной оптики и с задним спойлером, который является продолжением ниспадающей крыши. Другими отличиями экстерьера стали крупные колесные диски.

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Ожидается, что новое поколение Golf получит существенно переработанный интерьер, а также новые технологические решение. К примеру, известно, что рестайлинговый хэтчбек станет первой серийной моделью концерна, которую оборудуют голосовым помощником с искусственным интеллектом, работающим на базе чат-бота ChatGPT.

Что касается моторной гаммы, то здесь Volkswagen может сохранить актуальные агрегаты, сделав их экологичнее. При этом восьмое поколение Golf станет последним, которое получит традиционные ДВС. В будущем модель полностью переведут на электротягу.