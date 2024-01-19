Volkswagen показал первые эскизы нового поколения Golf
Компания Volkswagen опубликовала новые эскизы восьмого поколения хэтчбека Golf. Ожидается, что немецкий концерн представит рестайлинговую модель в конце января нынешнего года. На представленных изображениях дизайнеры бренда продемонстрировали внешний облик будущего автомобиля. Кроме того, компания опубликовала короткий тизерный ролик, где так же с помощью скетчей показала экстерьер Golf GTI. При этом до сих пор неизвестно, получит ли серийный хэтчбек подобные решения или дизайнеры обнародовали один из возможных вариантов.
На опубликованных эскизах Volkswagen Golf представлен с новым дизайном переднего бампера, который отличается массивными горизонтальными перемычками. Кроме того, хэтчбек изобразили с иным дизайном головной оптики и с задним спойлером, который является продолжением ниспадающей крыши. Другими отличиями экстерьера стали крупные колесные диски.
Ожидается, что новое поколение Golf получит существенно переработанный интерьер, а также новые технологические решение. К примеру, известно, что рестайлинговый хэтчбек станет первой серийной моделью концерна, которую оборудуют голосовым помощником с искусственным интеллектом, работающим на базе чат-бота ChatGPT.
Что касается моторной гаммы, то здесь Volkswagen может сохранить актуальные агрегаты, сделав их экологичнее. При этом восьмое поколение Golf станет последним, которое получит традиционные ДВС. В будущем модель полностью переведут на электротягу.
В начале января в Сети появились официальные фотографии интерьера нового Volkswagen Golf GTI. Салон будущего «заряженного» хэтчбека немецкий концерн продемонстрировал перед выставкой CES.