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Тариф госсистемы «Платон» вырастет на 7,39% с 1 февраля

В Минтрансе России сообщили, что тариф госсистемы для взимания платы с грузовиков за проезд по федеральным автодорогам «Платон» вырастет на 21 копейку за километр с 1 февраля. Об этом пишет «Интерфакс».

В России подорожает проезд для большегрузов
© РИА Новости

Таким образом, оплата увеличится с 2,84 до 3,05 рублей за километр. При этом размер оплаты рассчитывается ежегодно, с помощью данных Росстата об индексе потребительских цен за прошлый год. В ведомстве сообщили, что в 2023 году инфляция в России составила 7,42%, что и стало причиной подорожания тарифа госсистемы «Платон».

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