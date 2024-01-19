В России подорожает проезд для большегрузов

В Минтрансе России сообщили, что тариф госсистемы для взимания платы с грузовиков за проезд по федеральным автодорогам «Платон» вырастет на 21 копейку за километр с 1 февраля. Об этом пишет «Интерфакс».

Таким образом, оплата увеличится с 2,84 до 3,05 рублей за километр. При этом размер оплаты рассчитывается ежегодно, с помощью данных Росстата об индексе потребительских цен за прошлый год. В ведомстве сообщили, что в 2023 году инфляция в России составила 7,42%, что и стало причиной подорожания тарифа госсистемы «Платон».