МАЗ представил футуристичный тягач МАЗ-Х

Компания МАЗ показала Александру Лукашенко ходовой макет тягача МАЗ-Х. По данным телеграм-канала «Пул первого», глава Белоруссии осмотрел концептуальный грузовик в рамках выставки, посвященной белорусской автомобильной промышленности. Дизайн нового поколения машин напоминает электрический грузовик Tesla Semi. При этом футуристичный автомобиль МАЗ оборудован гибридной силовой установкой и множеством нестандартных решений.

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Футуристичный дизайн МАЗ-Х отличается обтекаемой кабиной с заниженной посадкой водителя. Для улучшения аэродинамики на тягаче установлен высокий обтекатель, а также видеокамеры вместо зеркал заднего вида. Кроме того, машину оснастили узкой светодиодной оптикой.

По словам разработчиков, в движение тягач приводит последовательная гибридная силовая установка, работающая на базе двух электромоторов мощность 250 лошадиных сил каждый. Запас хода грузовика составляет три тысячи километров.

Интерьер кабины МАЗ-Х тоже выполнен в футуристичном стиле. Судя по изображениям, в салоне установлены вертикальные мониторы на передних стойках, на которые выводится картинка с видеокамер. Кроме того, вдоль торпедо расположены несколько дисплеев для водителя, а в задней части кабины — эргономичный жилой модуль.