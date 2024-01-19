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БЕЛТА: Лукашенко поручил насытить рынок белорусскими автомобилями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству и профильному министерству сделать все необходимое, чтобы удовлетворить спрос на отечественные автомобили. Об этом президент заявил при посещении СЗАО «БЕЛДЖИ» в Борисовском районе, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко поручил удовлетворить спрос на белорусские автомобили
© РИА Новости

Главе государства доложили, что автомобилестроение в стране демонстрирует хорошие результаты работы. Так, в 2023 году объем экспорта достиг максимального объема за более чем 20 лет.

«Надо этим воспользоваться. Рынок есть, мы востребованы. Они хотят с нами иметь дело. <...> Надо этим воспользоваться, тем более деньги дают: «Ребята, делайте», – сказал президент.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при уходе компаний из недружественных стран с рынка республика «разберется сама» с их имуществом.

Также политик сообщил, что власти страны рассматривают вопрос продажи бывшей сети ресторанов McDonald's частному лицу.

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