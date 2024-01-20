Mercedes-Benz продаст все свои автосалоны в Германии

«Концерн хочет начать переговоры с возможными новыми покупателями. Решение распространяется на все 80 компаний, независимо от того, находятся ли они в сельских или городских регионах», — заявил источник в компании. Его слова передает немецкая газета Bild.

При этом ни один из салонов не будет закрыт, сокращение сотрудников также не планируется. Ожидается, что новые владельцы примут на работу еще восемь тысяч человек. Представитель концерна сделал акцент на том, что новый владелец должен быть готов инвестировать и не имеет экономических проблем. По его словам, конкурентоспособность концерна не должна снизиться.