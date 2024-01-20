Больше 70 участков столичных дорог переразметят в 2024 году
Свыше 70 участков московских дорог переразметят в течение 2024 года. Об этом в субботу, 20 января, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Дополнительные полосы появятся в нескольких местах Московского скоростного диаметра. На съездах районе пересечения с Третьим транспортным кольцом будут организованы два ряда движения вместо одного и три вместо двух. Это увеличит пропускную способность в местах с интенсивным движением, а также сделает путь водителей быстрее и безопаснее.
Четыре полосы движения вместо трех организуют на Панфиловском проспекте перед пересечением с улицей Каменкой. Также продолжится переразметка въездов на МКАД, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.
Транспортная система является одним из стратегически-важных объектов столицы, в котором важно обеспечение эффективной работы каждого элемента. Об этом заявил вице-спикер столичного парламента, председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве нового участка Московского скоростного диаметра до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Работы завершены на 45 процентов.