Премьера кроссовера Wuling Bingo Plus состоится в первой половине 2024 года

Компания Wuling рассекретила внешнее оформление новой модели. Кроссовер Bingo Plus ожидает дебют в первой половине 2024 года.

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Автопроизводитель из КНР Wuling опубликовал официальный снимок, на котором представлен паркетник Bingo Plus. По предварительной оценке, стоимость новинки составит 100 000 юаней или 1 200 000 рублей в переводе курса валют.

Есть некоторые сведения о новом кроссовере. Длина кузова составляет 4090 мм, ширина - 1720 мм, высота - 1575 мм, а колесная база - 2610 мм. Автомобиль не получит стандартную решетку с ламелями, так как это полноценный электрокар. Для колесных арок, порогов и бамперов производитель решил использовать защитные накладки, изготовленные из пластика. Есть и другие особенности - круглая оптика, 5-спицевые колесные диски и кузов в двухцветной окраске.

Нет информации, какое оформление получит салон новинки. Кроме того, производитель все еще не раскрыл сведения о техническом оснащении кроссовера. Предполагается, что в комплектации будут использовать единственный электрический мотор, мощностью 102 л.с. В конструкции также могут задействовать батарею емкостью 50.6 кВт-ч. Запас хода на полном заряде в таком случае составит 400 км.

Напомним, что Bingo Plus представляет собой модернизированную версию стандартного Bingo, который представлен на рынке в восьми комплектациях. Запас хода у таких электрокаров составляет 203 – 410 км. Минимальная стоимость автомобиля равна 59 800 юаней или 743 000 рублей, а максимальная - 88 800 юаней или 1 100 000 рублей.