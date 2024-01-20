На трассе Москва — Казань появится мобильная связь

На всем протяжении федеральной дороги М-12, соединяющей Москву и Казань, в феврале появится сотовая связь. Об этом рассказали в госкомпании «Автодор», сообщает агентство «Москва».

Сроки назвал председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

«До Арзамаса сделаем в январе, до Казани в феврале будет полностью связь», — сказал он.

По словам Петушенко, предыдущий опыт с автодорогой М-11 показал, что автомобилисты не хотят ездить по трассе, не обеспеченной мобильной связью. Поэтому в случае с М-12 вышки мобильной связи были заранее предусмотрены в проекте. Дорогу до Казани ввели в строй чуть раньше срока, поэтому связью ее обеспечить просто не успели.

В декабре президент России Владимир Путин запустил движение по М12 «Восток» от Москвы до Казани. Скоростная дорога (810 км) проходит по территории пяти регионов. До конца 2024 года её планируется продлить до Екатеринбурга и Тюмени.