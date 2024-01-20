Культовую Toyota Supra превратили в «гоночный» рестомод

Купе Toyota Supra в кузове A80 давным-давно не выпускается, но статус культовой модели спорткар не утратил и по сей день. Вдохнуть вторую жизнь в знаковый автомобиль рискнули специалисты известного японского тюнинг-ателье TOM’S Racing, которые привезли на Токийский автосалон рестомод по мотивам гоночного спорткара TRD 3000GT начала 90-х годов. Вслед за Supra A80 в компании намерены взяться за модернизацию и других прославленных моделей Toyota прошлых лет.

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Источником вдохновения для нового проекта послужила гоночная двухдверка TRD 3000GT, построенная подразделением Toyota Racing Development в 1994 году для участия в чемпионате Japanese Grand Touring Championship. Для фанатов модели лимитированным тиражом в 35 экземпляров была выпущена TRD 3000GT для дорог общего пользования, по мотивам которой и построен рестомод.

Специалисты TOM’S Racing воссоздали обвес, расширяющий кузов — с новыми бамперами, решёткой радиатора, капотом с воздуховодами и передними крыльями с треугольными вентиляционными отверстиями. Естественно, купе получило новые пороги и высокое антикрыло. Тюнеры не стали придумывать ничего нового и просто сделали реплику оригинального кита.

TOM’S Racing

TOM’S Racing

TOM’S Racing

TOM’S Racing

TOM’S Racing

TOM’S Racing