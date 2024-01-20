Компания GAC представит в России сразу несколько новинок в 2024 году

Компания GAC раскрыла информацию о новинках для рынка России в 2024 году. У дилеров появятся три свежие модели.

Возглавляет список новинок от GAC крупный минивэн M8, который получил премиальное оснащение. В комплектации предусматривается гибридная силовая установка на базе турбированного двигателя мощностью 190 л.с. В паре с ним работает электромотор на 182 л.с.

На рынке России GAC M8 будет предлагаться в трех вариантах отделки. Среди особенностей автомобиля - отделка руля кожей, круиз-контроль, система удержания в полосе, несколько режимов езды, система контроля слепых зон. В салоне установлен климат-контроль, работающий на две зоны.

Для рынка России также приготовят паркетники GS3 и Emkoo. Обе модели в Китае представили с бюджетными ценниками. Кроссовер GS3 оснащается двигателем, рабочий объем которого равен 1.5 литра, а производительность - 177 л.с. В связке с таким мотором работает 5-ступенчатая МКПП или 7-ступенчатый робот. В комплектации заявлена только система переднего привода.

Отмечается, что с таким оснащением автомобиль способен разгоняться с места до отметки 100 км/час всего за 7.5 секунды. Модель GS3 должна появиться на рынке России во втором квартале.

Нет информации, в какой версии в продаже появится GAC Emkoo. Его выход запланирован на сентябрь текущего года. В основе модели лежит платформа GPMA. В Китае такие автомобили выпускаются с 2022 года.