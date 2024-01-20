Названы страны СНГ с  самым дорогим и дешевым такси

В Казахстане оказалось самое дорогое такси среди стран СНГ. Стоимость проезда составляет примерно 54 рубля за 1 км. В России цена значительно ниже, а в Армении и Узбекистане – одна из самых низких в мире. Об этом сообщает агентство Numbeo.

В Казахстане стоимость проезда 1 км на такси составила 0,61 доллара. Это самый высокий показатель среди стран СНГ на 20 января 2024 года.

Дорого обходится поездка и в Азербайджане — 0,59 доллара. В других республиках бывшего СССР стоимость значительно меньше. В России — 0,34 доллара, на Украине — 0,32, в Белоруссии — 0,31, в Армении и Узбекистане — 0,3.

Самые высокие цены на такси были зафиксированы в Швейцарии (4,63 доллара), Люксембурге (3,29) и Кувейте (3,25).