Hyundai Staria и компания: выбираем минивэн до 7 миллионов рублей

Минивэны в России не так уж часто выступают в той роли, для которой они и были придуманы – в роли идеального семейного автомобиля. Нет, никто не будет отрицать, что какое-то их количество все-таки попадает в частные руки, но все же в основном минивэны у нас выступают в роли корпоративного транспорта. Так что же предлагает рынок в этом сегменте после ухода из России основных мировых брендов? Ведь в Китае минивэны любят ничуть не меньше, чем в США.

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Forthing Yacht – и форштевень режет волну

В Китае минивэн Forthing Yacht пополнил модельную линейку марки Dongfeng весной 2022 года, а через год он появился и в России. Вот только вы напрасно будете искать предложения по этому автомобилю на официальных сайтах российских дистрибьюторов марки, Dongfeng Motors Rus и липецкого «Моторинвеста», которому поручена дистрибьюция легковых автомобилей и модельный ряд которого включает в себя седан Aeolus Shine Max, пикап DF6 и кроссовер Dongfeng 580. В Россию минивэны Yacht завозит компания Ixen Motors Rus, которая в свою очередь входит в международную группу компаний Global Technology IXEN supply Chain CO, и эта компания продвигает суббренд Forthing в качестве самостоятельной марки. Руководство Ixen уверено, что бурное развитие внутреннего туризма приведет к росту интереса к сегменту минивэнов в целом, ну и к модели Yacht в частности.

По своим габаритам Yacht вполне соответствует таким популярным европейским моделям, как Ford Galaxy или Renault Espace (его габариты составляют 4850 х 1900 х 1715 мм, колёсная база – 2900 мм), но вот дизайн вполне можно назвать более чем оригинальным. Наверняка он понравится далеко не всем: кто-то обязательно назовет его слишком китайским или слишком азиатским, но техническая начинка, интерьер и опционное наполнение минивэна вполне на уровне.

Forthing Yacht построен на достаточно простой платформе: впереди – стойки МакФерсон, сзади – полузависимая подвеска с торсионной балкой. Под капотом 1,5-литровый турбомотор Mitsubishi 4A95TD мощностью 197 л.с производства СП Shenyang Aerospace Mitsubishi Motors, который работает в паре с семиступенчатым «мокрым» роботом Magna 7DCT300.

Минивэн предлагается в единственной комплектации, которую никак нельзя назвать бедной: в ней есть полностью светодиодная оптика, парктроники и система кругового обзора, 18-дюймовые диски и многое другое. Машины для российского рынка не слишком насыщены электронными помощниками: есть только обычный круиз-контроль и стандартный набор систем безопасности – антиблокировочная система, системы распределение тормозного усилия, контроля тяги, курсовой устойчивости, помощи при трогании с места и контроля давления в шинах. Хотя в Китае существуют версии, оснащенные активным круиз-контролем и автоматической парковкой. Рулевая колонка регулируется по углу наклона и вылету. Перед водителем – «спарка» из двух дисплеев с диагональю 10,25 дюйма, левый из которых выполняет функцию комбинации приборов и экрана бортового компьютера.

В салоне 7 посадочных мест. Распашные задние двери открывают доступ на второй ряд, где стоят два «капитанских» кресла с подлокотниками, причем и первый, и второй ряд кресел оснащены и подогревом, и вентиляцией. Переднее пассажирское кресло снабжено «кнопкой босса», дверь багажного отсека – электроприводом, а в распоряжении пассажиров второго ряда есть откидные столики. Добавляет комфорта и панорамная крыша с люком, которая делает салон светлым и воздушным.

Рекомендованная розничная цена на «сухопутную яхту» составляет 4 139 000, но многие дилеры изначально снижают ценник до 4 044 000 – 4 039 000 рублей, а скидки на трейд-ин и покупку в кредит и вовсе опускают цену покупки до 3 639 000 рублей.

FAW Bestune NAT – не соберем, так импортируем

Ровно год назад, в январе 2023-го, мы рассказали о том, что на российский рынок выходит новая марка Alfarus. Именно такое название должен был получить электрический минивэн FAW Bestune NAT, сборкой которого планировала заняться зарегистрированная в 2010-м году компания ООО «Альфа Тех» из Пензы. Поначалу проект развивался довольно бравурно: губернатор Саратовской области сообщил о том, что новое автосборочное предприятие будет запущено в городе Энгельс, что объем инвестиций составит порядка 5 миллиардов рублей, что первые автомобили сойдут с конвейера в третьем квартале, а до конца года будет выпушено около 2000 автомобилей. Но уже через несколько месяцев было объявлено, что у стартапа возникли проблемы с логистикой и финансированием и что проект приостановлен на неопределенное время. Тем не менее минивэны FAW Bestune NAT в единственной комплектации Delight все-таки добрались до России: в роли импортера выступила компания «Авилон».

Дебютировавшие в 2021 году компактные минивэны были разработаны специально для работы в такси и каршеринге. Аббревиатура NAT как раз и означает New Automatic Taxi, новое автоматическое такси, но автопилот для этой модели как раз и не предусмотрен. По своим габаритам (4450 х 1840 х1680 мм, колёсная база – 2850 мм) автомобиль близок к таким европейским моделям, как Opel Zafira, Volkswagen Touran и Citroen Grand C4 Picasso, но, в отличие от них, снабжен сдвижной задней пассажирской дверью с правой стороны, которая должна облегчить посадку-высадку пассажиров в стесненных условиях. Архитектура и оформление задней части автомобиля заставляет вспомнить французские минивэны Renault Avantime и Grand Scenic II. Оптика полностью светодиодная, а плоские боковые панели делают салон очень просторным. Из прочих интересных особенностей можно упомянуть возможность сложить спинку правого переднего сиденья, чтобы использовать ее в качестве столика. Объем багажника этого пятиместного автомобиля составляет 454 л, а в отделке использованы максимально износостойкие и практичные материалы.

Конструктивно автомобиль достаточно прост: как и у Forthing, впереди здесь стойки МакФерсон, сзади – полузависимая подвеска с торсионной балкой. Единственный электромотор мощностью 163 л.с. приводит передние колеса, а ходовой батареи емкостью 55 кВтч должно хватить примерно на 420 км по устаревшему циклу NEDC, то есть в реальности можно рассчитывать проехать на одной зарядке не менее 300 км. В целом, если потенциальный покупатель готов использовать такой электрический компактвэн в качестве семейного автомобиля, то его не может не порадовать цена: Bestune NAT является самым недорогим минивэном в нашем обзоре. Его цена в салонах составляет 2 650 000 рублей без скидок и 2 400 000 – со всеми возможными. В наше время, когда за универсал Lada Vesta SW Sportline могут попросить 2,35 миллиона рублей, такой ценник может показаться вполне бюджетным…

FAW Bestune M9 – упрощая Красное Знамя

Еще один минивэн марки FAW, Bestune M9, относится к совершенно другой ценовой категории: его можно приобрести по цене 5 950 000 – 5 5980 00, но программа скидок позволяет снизить цену до 5 298 000 рублей. И в этом нет ничего удивительного: ведь автомобиль представляет собой упрощенную версию премиального флагмана Hongqi HQ9, а появление на российском рынке также стало «самодеятельностью» одного из официальных дилеров марки. В движение его приводит тот же двухлитровый турбомотор, что и у Hongqi, мощность которого, однако, была снижена с 252 до более налогово удобных 245 л.с. В паре с ним работает 8-ступенчатая гидромеханика. До сотни автомобиль разгоняется за 8,9 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой 200 км/ч. Конструкция подвески вполне соответствует статусу и динамическим возможностям: впереди – стойки МакФерсон, сзади – многорычажная подвеска.

Внушительный однообъемник (его габариты – 5280 х 2005 х 1945 мм, а колесная база равна 3200 мм) оформлен в стиле некоторых других моделей линейки Bestune, с безрамочной облицовкой радиатора, состоящей из горизонтальных ламелей. Оптика – светодиодная, задние сдвижные двери и дверь багажника снабжены электроприводами. Внутри полностью сохранена архитектура «Красного знамени», но в отделке использованы более простые материалы, например, пластик «под дерево» вместо натурального шпона и искусственная кожа вместо натуральной. Два отдельных сиденья второго ряда также упрощены: они лишились выдвижной оттоманки и электроприводов. Тем не менее салон выглядит вполне роскошно, а многозонный климат-контроль и панорамная крыша с люком обеспечивают обитателям салона более чем пристойный комфорт.

В салоне вас встретят два дисплея. Левый, с диагональю 10,2 дюйма, заменяет комбинацию приборов и ничем не отличается от установленного в Hongqi HQ9, а вот в центре передней панели вместо широкоформатного «телевизора» с диагональю 16,2 дюйма стоит 12,3-дюймовый тачскрин. Но проблема заключается в том, что головное медиаустройство штатно не только не русифицировано, но и не «англифицировано», так что придется либо учить китайский, либо ориентироваться в работе только на иконки.

GAC M8 – для тех, кто не любит овалы

GAC M8 – минивэн бизнес-класса с неординарной внешностью. Массивная решетка радиатора с хромированными вертикальными ламелями выглядит грозно, но отлично сочетается с гладкими и лаконичными боковинами. Еще одна внешняя деталь с претензией на статус – остающиеся неподвижными во время движения ступицы колес с логотипом марки. По габаритам и оснащению этот автомобиль может конкурировать не только с FAW Bestune M9, но и с Hongqi HQ9. Длина автомобиля составляет 5212, ширина – 1893, высота – 1823, а колесная база – 3070 мм. В России представлена как чисто бензиновая версия, с двухлитровой турбочетверкой 2,0 TGDI мощностью 252 л.с и 8-ступенчатой гидромеханикой, так и гибридный вариант, в котором дефорсированный до 190 лошадок двухлитровый турбомотор дополняет электрический двигатель мощностью 181 л. с. и вариатор Toyota Hybrid System.

Безусловно, подразумевается, что главные пассажиры в бизнес-вэнах размещаются в отдельных креслах второго ряда. В данном случае эти кресла снабжены электрорегулировками, выдвижными подставками для ног («оттоманками»), подогревом и вентиляцией, а также встроенными в подголовник динамиками акустической системы Yamaha. Пассажиры второго и несколько более скромного, но вполне обитаемого третьего ряда попадают в салон через широкие сдвижные двери с электроприводами, и во многих комплектациях для развлечения этих пассажиров есть дополнительный 15-дюймовый откидной экран.

Дисплеев на передней панели два: левый с диагональю 12,3 дюйма, исполняющий роль комбинации приборов, и центральный с диагональю 16,2 дюйма. А вот кнопок и клавиш почти что и нет, управление большинством функций автомобиля осуществляется через тачскрин головного медиаустройства. Естественно, такой автомобиль не может стоить дешево, и некоторые дилеры продают его по цене 7,5 – 8 миллионов рублей. Однако на рынке есть и компании, которые предлагают GAC M8 по цене 5,5 – 6,8 миллиона, что дает нам основания включить модель в этот обзор.

Voyah Dream – гибридный привод и квинтэссенция комфорта

Ну а завершает набор китайских моделей самый дорогой автомобиль из линейки Voyah, премиального суббренда марки Dongfeng – минивэн Dream. По идее, Dream не вписывается в выставленную нами ценовую планку в 7 миллионов: на официальном сайте марки сообщается, что рекомендованная розничная цена на чисто электрическую версию стартует с отметки 11 290 000, подзаряжаемый гибрид должен стоить ровно на один миллион дешевле, а недавно появившаяся в линейке версия Dream First, в которой весь немаленький внутренний объем отдан четырем VIP-пассажирам, и вовсе стоит от 16 990 000!

По счастью, некоторые дилеры предлагают машины с гибридной силовой установкой общей мощностью 394 л.с. по цене 6 699 000 – 6 899 000, а программа скидок позволяет опустить ее ниже отметки в 6 миллионов, до 6 399 000 – 6 099 000, а в ряде случаев – и ниже отметки в 6 миллионов. И это вполне реальная цена за роскошный автомобиль длиной 5315 мм, способный разогнаться до сотни за 6,6 секунды и проехать на полном заряде батареи емкостью 25,6 кВт ч и полном бензобаке объемом 51 литр аж 750 км., а чисто на электрической тяге – 80-82 км.

Внутреннее оснащение вполне соответствует цене: натуральная кожа, акустика Dynaudio, три объединенных в единый блок 12,3-дюймовых тачскрина… Ну а капитанские сиденья второго ряда смело можно назвать квинтэссенцией комфорта. Во-первых, стоит отметить удобный доступ: китайские конструкторы не поскупились и оснастили автомобиль двумя широченными сдвижными дверями с электроприводом. Во-вторых, сами кресла имеют регулировку по 8 направлениям с электроприводом. Есть вентиляция, массаж и подогрев сидений, порт USB, есть возврат кресла в первоначальное положение одной кнопкой, есть складывающиеся столики в спинке передних сидений и «Кнопка босса» (регулировка переднего правого кресла со стороны заднего пассажира), но главное – это сочетание потрясающе удобного профиля с правильной жесткостью.

Voyah Dream PHEV оборудован пневмоподвеской, которая обеспечивает сочетание отличной управляемости и плавности хода. Но следует учесть, что на больших скоростях в режиме Eco и Performance дорожный просвет составляет всего 125 мм. В комфортном режиме он увеличивается до 150 мм, а при выборе специального режима кузов минивэна поднимется на высоту 198 мм только на скорости менее 40 км/ч. Работу водителя этой роскошной «движимой недвижимости» облегчает целый набор электронных помощников, который включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему автоматической парковки, а также системы удержания в полосе, контроля слепых зон, ночного видения и распознавания дорожных знаков. Но при всем этом водителю стоит быть очень внимательным с бордюрами и тому подобными препятствиями: 125 мм просвета в сочетании с колесной базой в 3200 мм означают, что помять пороги такого автомобиля – проще простого.

Параллельный импорт

Стоит отметить, что из китайских минивэнов, о которых мы рассказали, далеко не все поставляются в Россию в официальном порядке – через представительство и с предоставлением полноценной гарантии. Многие модели завозят дилеры, пользуясь механизмами параллельного импорта. И, естественно, тут же оказывается, что на Китае свет клином не сошелся… Конечно, многие популярные в прошлом модели оказываются либо совсем недоступны, либо слишком дороги. Но в гамме параллельного импорта все-таки есть минивэны и компактвэны, которые стоят дешевле 7 миллионов, и не все из них произведены в Китае.

Suzuki Ertiga II – семьянин из Индии

Поскольку мы установили только максимальный, но не минимальный ценовой порог, то в нашу подборку попадают автомобили весьма разных категорий и назначения. В одной компании, например, формально оказались Voyah Dream и бюджетный семиместный Suzuki. Компактный (длина кузова машины – 4395 мм) минивэн производится на заводах СП Maruti Suzuki и поставляется в основном на азиатские и африканские рынки. В Россию такие машины завозят официальные дилеры Suzuki, например, «Автомир», который предлагает машины в комплектации GLX, оснащенные проверенным 105-сильным атмосферником K15 с рабочим объемом 1,5 литра и 4-ступенчатым классическим автоматом. Подвеска – самый бюджетный вариант, со стойками МакФерсон и полунезависимой торсионной балкой сзади. О курсе на экономию говорят и задние барабанные тормоза. Естественно, автомобиль с полной массой 1710 кг, оснащенный двигателем такой мощности, да еще и выдающим всего 138 Н*м крутящего момента (да и то если его раскрутить до 4400 об/мин), никак не может быть образцом динамики, но для эксплуатации в качестве семейного автомобиля его возможностей вполне хватит.

В автомобиле 7 посадочных мест, хотя «галерку» все-таки стоит считать «условно обитаемой»: взрослым людям там будет тесновато, да и разложенный третий ряд снижает емкость багажника до 209 литров. Но в пятиместной конфигурации автомобиль может вместить 550, а в двухместной – и все 800 литров разнообразной поклажи. Оснащение можно считать довольно скромным, на уровне бюджетных легковых моделей: тканевый салон, однозонный климат-контроль, сиденья с механическими регулировками и рулевая колонка, которая регулируется только по высоте. Из электронных систем безопасности – только ABS, ESP и система помощи при старте вверх по склону. Тем не менее Ertiga не стоит считать совсем уж «ископаемым»: в компактвэне есть медиасистема с 7-дюймовым тачскрином, которая поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, датчик света, электростеклоподъемники во всех дверях, бесключевой доступ и камера заднего вида.

Вызывают некоторую настороженность вопросы приспособленности минивэна к российским условиям. С одной стороны, 180 мм дорожного просвета обещают беспроблемный проезд по российским направлениям, а с другой, в списке оборудования отсутствуют обогревы руля, стекол или сидений, Это неудивительно – ведь изначально модель предназначалась для стран с теплым климатом. Зато ее цена лишь немногим выше цены самого бюджетного автомобиля обзора, электрического FAW Bestune NAT: дилеры изначально просят за Ertiga 2 915 000 – 2 590 000, но со скидками на кредит и трейд-ин цена снижается до 2 685 000 – 2 390 000 рублей соответственно. Ну а вопрос с обогревом сидений можно решить в сторонних компаниях.

Kia Carnival IV – пять метров монументальной элегантности

Четвертое поколение минивэнов Kia Carnival официально было представлено в России в 2021 году, и еще до ухода с рынка успело набрать вполне приличную популярность. Мы очень подробно рассказывали об этом автомобиле и его возможностях, и, пожалуй, не будем углубляться в подробное рассмотрение многочисленных версий и комплектаций. Важно учесть одно обстоятельство: на сегодняшний день дилеры предлагают как остатки товарных автомобилей, импортированных официальным дистрибьютором, так и машины, самостоятельно закупленные на внешних рынках в порядке параллельного импорта.

«Официальные» машины оснащались двумя типами двигателей: либо бензиновым 3,5-литровым V6 налогово выгодной мощности 249 л. с. и с крутящим моментом 332 Нм, либо 2,2-литровым дизелем D4HB 2,2 CRDi, развивающим 199 л. с. и 440 Нм. Однако под капотом «параллельно импортированных» машин может стоять двухлитровый турбомотор Smartstream G Nu G4NN 2,0 T-GDI мощностью 233 л.с или тот же 3,5-литровый Lambda Smartstream G6DC 3,5 MPI, но мощностью 272 л.с. В любом случае в пару к ним назначен классический 8-ступенчатый автомат A8FL. Carnival – автомобиль довольно шустрый (даже с дизелем), так что и подвеска (спереди – стойки МакФерсон, сзади – многорычажная), и тормозная система (все тормоза – дисковые, причем передние – вентилируемые), и рулевое управление вполне этому соответствуют.

И самое главное – пока что существует реальная возможность подобрать автомобиль под задачи и потребности. Можно выбрать практически «пустую» восьмиместную машину с двухлитровым турбомотором, тканевым салоном и без электронных помощников за 4 790 000, а программа скидок, если вы сумеете ей воспользоваться, уменьшит цену до 4 110 000 рублей. Можно сделать ставку на комфорт и экономичность и взять семиместный дизельный вариант в комплектации Premium+. И тогда в списке оборудования будут виртуальный кокпит с двумя большими экранами, система удержания в полосе, контроль слепых зон, адаптивный круиз-контроль, сиденья первых двух рядов с обогревом и вентиляцией и многое другое. Правда, чтобы вписать такую машину в заданные финансовые рамки, придется взять кредит и сдать старый автомобиль в трейд-ин, поскольку изначальная его цена составляет 7 900 000.

Но какую бы версию вы ни выбрали, у нее будет три неотъемлемых достоинства. Во-первых, 182 мм дорожного просвета, которые позволяют уверенно чувствовать себя и в «городских джунглях» с бордюрами и на плохих дорогах. Во-вторых, солидная вместительность: даже с разложенным третьим рядом автомобиль готов принять груз объемом 627 литров. Наконец, незаурядный внешний вид: детище главного дизайнера Карима Хабиба выглядит одновременно элегантно и монументально. Ну а если вы частный владелец, то за рулем Carnival никто не примет вас за «наемного водителя этого автобуса».

Hyundai Custo – богатое оснащение и маленький клиренс

Минивэн Hyundai Custo дебютировал в 2021 году как эксклюзивная модель для Китая, однако впоследствии начался экспорт его в ряд других азиатских стран, а недавно эти машины начали завозить и в Россию, естественно, в порядке параллельного импорта. По своим размерам Custo несколько уступает и Kia Carnival, и другой модели Hyundai, минивэну Staria: длина его кузова составляет 4950 мм. Автомобиль делит платформу GMP, на которой он построен, со среднеразмерным кроссовером Tucson – соответственно, и вместимость у него меньше. Третий ряд рассчитан максимум на двух человек, так что топовые версии с двумя отдельными креслами второго ряда считаются шестиместными, а со сплошным диваном – семиместными. Меньше и возможности по перевозке багажа: так, в случае разложенного третьего ряда для размещения сумок и чемоданов остается всего 262 литра.

Скромнее и силовые установки: линейка моторов включает в себя две «турбочетверки», двухлитровую 236-сильную G4NN и 1,5-литровую G4FS мощностью 170 «лошадок». В пару к ним полагается 8-ступенчатый автомат A8FL. Версии с двухлитровым турбомотором демонстрируют вполне пристойную динамику – такие машины способны разогнаться до сотни за 8,8 секунды. Но вот на плохих дорогах возможны проблемы – дорожный просвет этой модели равен всего-навсего 121 мм.

В остальном же Custo (названный так в честь знаменитого океанографа Жак-Ива Кусто) радует весьма приличным оснащением. В список опций топовых версий входит цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система в виде планшета с вертикальной ориентацией и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, беспроводная зарядка для гаджетов, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и контроля слепых зон, дополняющая парктроники система кругового обзора, сервопривод крышки багажника и возможность открывать ее без помощи рук, двухсекционная панорамная крыша с люком и многое другое.

И, что приятно, за столь богато оснащенные машины дилеры просят от 4 895 000до 5 500 000 рублей (без скидок), ну а кредит и трейд-ин снижают ценник вплоть до 4 300 000 рублей.

Hyundai Staria – звездолет с полным приводом

Этот минивэн, призванный заменить в линейке компании устаревший, но все еще популярный H1, был представлен публике в марте 2021 года. Он построен на той же платформе N3, что и Kia Carnival, но имеет несколько большие габариты. Например, длина его кузова составляет 5252 мм (против 5155 у Carnival). Минивэн оснащается теми же моторами, что и соплатформенник от Kia – бензиновым 3,5-литровым V6 мощностью 249 л. с. и дизельным D4HB 2.2 CRDi, который, правда, настроен на несколько меньшую мощность: он развивает 177 л.с. Однако у Staria имеется и одно важное в России преимущество: в модельной линейке есть полноприводные версии! Ну а полный привод в сочетании со 186 мм дорожного просвета – это значительно большая уверенность при движении по грунту или после снегопада. Увеличенные габариты позволяют Staria иметь и 7, и 8, и 9, и даже 11 посадочных мест, поскольку рядов сидений может быть четыре, а первый ряд может вместить троих.

Hyundai Staria также был у нас на тесте, и мы подробно рассказали обо всех достоинствах минивэна, включая его неординарную футуристическую внешность. Ничего не скажешь – имя Staria прекрасно подходит этому автомобилю, ведь у любого впервые увидевшего его человека возникают ассоциации со звездолетом из фантастического романа.

В принципе, Staria продается по более высоким ценам, чем Carnival – ценник на эту модель начинается с 7 миллионов и может доходить до 8 650 000 рублей. По счастью, дилеры предоставляют на эту модель весьма солидные скидки, которые могут доходить до 1,9 миллиона рублей, а это значит, что, сдав старую машину в трейд-ин и оформив кредит, вы можете опустить ценник вплоть до 5,3 миллиона. И это будет не «барабан эдишн», а довольно богато оснащенный 8-местный автомобиль с дизельным двигателем и полным приводом, возможностью дистанционного запуска и прогрева, сервоприводом двери багажника, набором «теплых опций» (обогрев руля, ветрового стекла, форсунок омывателя и сидений двух рядов), двухзонным климат-контролем, диодной светотехникой, электронной приборной панелью и медиасистемой с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay и многими другими опциями.

За 5 790 000 рублей (естественно, это тоже цена со скидками) вы получите автомобиль с 249-сильным бензиновым мотором, а к списку опций добавятся капитанские кресла второго ряда, адаптивный круиз-контроль и система адаптивного освещения, натуральная, а не искусственная кожа, не только обогрев, но и вентиляция сидений двух передних рядов, а также набор электронных ассистентов, включая систему удержания в полосе, контроля слепых зон и предупреждения столкновений. Правда, привод в такой варианте возможен только передний, а климат-контроль почему-то будет однозонным.

Honda Odyssey V – цена гибридной экономичности

Odyssey – второй представитель японских марок, который вошел в наш обзор, вписавшись в критерий «до 7 миллионов», причем вошел очень условно. Из всех предложений на рынке дешевле выставленного рубежа оказалось лишь одно, да и то цена 6 990 000 будет актуальна только при условии, что покупатель сдаст старую машину в трейд-ин и оформит кредит. Вот в таком случае у него есть возможность приобрести привезенный из Китая Odissey с гибридной силовой установкой суммарной мощностью 215 л.с. – такие автомобили собирают на заводе Guangqi Honda в китайском Гуанчжоу.

Гибридная установка называется i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive) и состоит из двухлитрового четырехцилиндрового бензинового мотора мощностью 145 л.с., работающего по циклу Аткинсона, вариатора, литий-ионной батареи относительно небольшой емкости, генератора и тягового электромотора мощностью 135 кВт. Такая силовая установка обеспечивает неплохую динамику (до 100 км/ч Odissey разгоняется за 8.8 с), но главное – выдающуюся экономичность: если верить официальным данным, расход в смешанном режиме движения не должен превышать 5 литров на 100 км. Это означает, что на полностью заправленном баке объемом 55 литров можно проехать порядка 1000 – 1100 километров!