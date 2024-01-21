$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

Hyundai Staria и компания: выбираем минивэн до 7 миллионов рублей

Hyundai Staria и компания: выбираем минивэн до 7 миллионов рублей
© Колеса.ру

Минивэны в России не так уж часто выступают в той роли, для которой они и были придуманы – в роли идеального семейного автомобиля. Нет, никто не будет отрицать, что какое-то их количество все-таки попадает в частные руки, но все же в основном минивэны у нас выступают в роли корпоративного транспорта. Так что же предлагает рынок в этом сегменте после ухода из России основных мировых брендов? Ведь в Китае минивэны любят ничуть не меньше, чем в США.

Видео дня

Forthing Yacht – и форштевень режет волну

В Китае минивэн Forthing Yacht пополнил модельную линейку марки Dongfeng весной 2022 года, а через год он появился и в России. Вот только вы напрасно будете искать предложения по этому автомобилю на официальных сайтах российских дистрибьюторов марки, Dongfeng Motors Rus и липецкого «Моторинвеста», которому поручена дистрибьюция легковых автомобилей и модельный ряд которого включает в себя седан Aeolus Shine Max, пикап DF6 и кроссовер Dongfeng 580. В Россию минивэны Yacht завозит компания Ixen Motors Rus, которая в свою очередь входит в международную группу компаний Global Technology IXEN supply Chain CO, и эта компания продвигает суббренд Forthing в качестве самостоятельной марки. Руководство Ixen уверено, что бурное развитие внутреннего туризма приведет к росту интереса к сегменту минивэнов в целом, ну и к модели Yacht в частности.

По своим габаритам Yacht вполне соответствует таким популярным европейским моделям, как Ford Galaxy или Renault Espace (его габариты составляют 4850 х 1900 х 1715 мм, колёсная база – 2900 мм), но вот дизайн вполне можно назвать более чем оригинальным. Наверняка он понравится далеко не всем: кто-то обязательно назовет его слишком китайским или слишком азиатским, но техническая начинка, интерьер и опционное наполнение минивэна вполне на уровне. 

Forthing Yacht построен на достаточно простой платформе: впереди – стойки МакФерсон, сзади – полузависимая подвеска с торсионной балкой. Под капотом 1,5-литровый турбомотор Mitsubishi 4A95TD мощностью 197 л.с производства СП Shenyang Aerospace Mitsubishi Motors, который работает в паре с семиступенчатым «мокрым» роботом Magna 7DCT300. 

Минивэн предлагается в единственной комплектации, которую никак нельзя назвать бедной: в ней есть полностью светодиодная оптика, парктроники и система кругового обзора, 18-дюймовые диски и многое другое. Машины для российского рынка не слишком насыщены электронными помощниками: есть только обычный круиз-контроль и стандартный набор систем безопасности – антиблокировочная система, системы распределение тормозного усилия, контроля тяги, курсовой устойчивости, помощи при трогании с места и контроля давления в шинах. Хотя в Китае существуют версии, оснащенные активным круиз-контролем и автоматической парковкой. Рулевая колонка регулируется по углу наклона и вылету. Перед водителем – «спарка» из двух дисплеев с диагональю 10,25 дюйма, левый из которых выполняет функцию комбинации приборов и экрана бортового компьютера.

В салоне 7 посадочных мест. Распашные задние двери открывают доступ на второй ряд, где стоят два «капитанских» кресла с подлокотниками, причем и первый, и второй ряд кресел оснащены и подогревом, и вентиляцией. Переднее пассажирское кресло снабжено «кнопкой босса», дверь багажного отсека – электроприводом, а в распоряжении пассажиров второго ряда есть откидные столики. Добавляет комфорта и панорамная крыша с люком, которая делает салон светлым и воздушным.

Рекомендованная розничная цена на «сухопутную яхту» составляет 4 139 000, но многие дилеры изначально снижают ценник до 4 044 000 – 4 039 000 рублей, а скидки на трейд-ин и покупку в кредит и вовсе опускают цену покупки до 3 639 000 рублей.

FAW Bestune NAT – не соберем, так импортируем

Ровно год назад, в январе 2023-го, мы рассказали о том, что на российский рынок выходит новая марка Alfarus. Именно такое название должен был получить электрический минивэн FAW Bestune NAT, сборкой которого планировала заняться зарегистрированная в 2010-м году компания ООО «Альфа Тех» из Пензы. Поначалу проект развивался довольно бравурно: губернатор Саратовской области сообщил о том, что новое автосборочное предприятие будет запущено в городе Энгельс, что объем инвестиций составит порядка 5 миллиардов рублей, что первые автомобили сойдут с конвейера в третьем квартале, а до конца года будет выпушено около 2000 автомобилей. Но уже через несколько месяцев было объявлено, что у стартапа возникли проблемы с логистикой и финансированием и что проект приостановлен на неопределенное время. Тем не менее минивэны FAW Bestune NAT в единственной комплектации Delight все-таки добрались до России: в роли импортера выступила компания «Авилон».

Дебютировавшие в 2021 году компактные минивэны были разработаны специально для работы в такси и каршеринге. Аббревиатура NAT как раз и означает New Automatic Taxi, новое автоматическое такси, но автопилот для этой модели как раз и не предусмотрен. По своим габаритам (4450 х 1840 х1680 мм, колёсная база – 2850 мм) автомобиль близок к таким европейским моделям, как Opel Zafira, Volkswagen Touran и Citroen Grand C4 Picasso, но, в отличие от них, снабжен сдвижной задней пассажирской дверью с правой стороны, которая должна облегчить посадку-высадку пассажиров в стесненных условиях. Архитектура и оформление задней части автомобиля заставляет вспомнить французские минивэны Renault Avantime и Grand Scenic II. Оптика полностью светодиодная, а плоские боковые панели делают салон очень просторным. Из прочих интересных особенностей можно упомянуть возможность сложить спинку правого переднего сиденья, чтобы использовать ее в качестве столика. Объем багажника этого пятиместного автомобиля составляет 454 л, а в отделке использованы максимально износостойкие и практичные материалы.

Конструктивно автомобиль достаточно прост: как и у Forthing, впереди здесь стойки МакФерсон, сзади – полузависимая подвеска с торсионной балкой. Единственный электромотор мощностью 163 л.с. приводит передние колеса, а ходовой батареи емкостью 55 кВтч должно хватить примерно на 420 км по устаревшему циклу NEDC, то есть в реальности можно рассчитывать проехать на одной зарядке не менее 300 км. В целом, если потенциальный покупатель готов использовать такой электрический компактвэн в качестве семейного автомобиля, то его не может не порадовать цена: Bestune NAT является самым недорогим минивэном в нашем обзоре. Его цена в салонах составляет 2 650 000 рублей без скидок и 2 400 000 – со всеми возможными. В наше время, когда за универсал Lada Vesta SW Sportline могут попросить 2,35 миллиона рублей, такой ценник может показаться вполне бюджетным…

FAW Bestune M9 – упрощая Красное Знамя

Еще один минивэн марки FAW, Bestune M9, относится к совершенно другой ценовой категории: его можно приобрести по цене 5 950 000 – 5 5980 00, но программа скидок позволяет снизить цену до 5 298 000 рублей. И в этом нет ничего удивительного: ведь автомобиль представляет собой упрощенную версию премиального флагмана Hongqi HQ9, а появление на российском рынке также стало «самодеятельностью» одного из официальных дилеров марки. В движение его приводит тот же двухлитровый турбомотор, что и у Hongqi, мощность которого, однако, была снижена с 252 до более налогово удобных 245 л.с. В паре с ним работает 8-ступенчатая гидромеханика. До сотни автомобиль разгоняется за 8,9 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой 200 км/ч. Конструкция подвески вполне соответствует статусу и динамическим возможностям: впереди – стойки МакФерсон, сзади – многорычажная подвеска.

Внушительный однообъемник (его габариты – 5280 х 2005 х 1945 мм, а колесная база равна 3200 мм) оформлен в стиле некоторых других моделей линейки Bestune, с безрамочной облицовкой радиатора, состоящей из горизонтальных ламелей. Оптика – светодиодная, задние сдвижные двери и дверь багажника снабжены электроприводами. Внутри полностью сохранена архитектура «Красного знамени», но в отделке использованы более простые материалы, например, пластик «под дерево» вместо натурального шпона и искусственная кожа вместо натуральной. Два отдельных сиденья второго ряда также упрощены: они лишились выдвижной оттоманки и электроприводов. Тем не менее салон выглядит вполне роскошно, а многозонный климат-контроль и панорамная крыша с люком обеспечивают обитателям салона более чем пристойный комфорт. 

В салоне вас встретят два дисплея. Левый, с диагональю 10,2 дюйма, заменяет комбинацию приборов и ничем не отличается от установленного в Hongqi HQ9, а вот в центре передней панели вместо широкоформатного «телевизора» с диагональю 16,2 дюйма стоит 12,3-дюймовый тачскрин. Но проблема заключается в том, что головное медиаустройство штатно не только не русифицировано, но и не «англифицировано», так что придется либо учить китайский, либо ориентироваться в работе только на иконки. 

GAC M8 – для тех, кто не любит овалы

GAC M8 – минивэн бизнес-класса с неординарной внешностью. Массивная решетка радиатора с хромированными вертикальными ламелями выглядит грозно, но отлично сочетается с гладкими и лаконичными боковинами. Еще одна внешняя деталь с претензией на статус – остающиеся неподвижными во время движения ступицы колес с логотипом марки. По габаритам и оснащению этот автомобиль может конкурировать не только с FAW Bestune M9, но и с Hongqi HQ9. Длина автомобиля составляет 5212, ширина – 1893, высота – 1823, а колесная база – 3070 мм. В России представлена как чисто бензиновая версия, с двухлитровой турбочетверкой 2,0 TGDI мощностью 252 л.с и 8-ступенчатой гидромеханикой, так и гибридный вариант, в котором дефорсированный до 190 лошадок двухлитровый турбомотор дополняет электрический двигатель мощностью 181 л. с. и вариатор Toyota Hybrid System.

Безусловно, подразумевается, что главные пассажиры в бизнес-вэнах размещаются в отдельных креслах второго ряда. В данном случае эти кресла снабжены электрорегулировками, выдвижными подставками для ног («оттоманками»), подогревом и вентиляцией, а также встроенными в подголовник динамиками акустической системы Yamaha. Пассажиры второго и несколько более скромного, но вполне обитаемого третьего ряда попадают в салон через широкие сдвижные двери с электроприводами, и во многих комплектациях для развлечения этих пассажиров есть дополнительный 15-дюймовый откидной экран. 

Дисплеев на передней панели два: левый с диагональю 12,3 дюйма, исполняющий роль комбинации приборов, и центральный с диагональю 16,2 дюйма. А вот кнопок и клавиш почти что и нет, управление большинством функций автомобиля осуществляется через тачскрин головного медиаустройства. Естественно, такой автомобиль не может стоить дешево, и некоторые дилеры продают его по цене 7,5 – 8 миллионов рублей. Однако на рынке есть и компании, которые предлагают GAC M8 по цене 5,5 – 6,8 миллиона, что дает нам основания включить модель в этот обзор.

Voyah Dream – гибридный привод и квинтэссенция комфорта

Ну а завершает набор китайских моделей самый дорогой автомобиль из линейки Voyah, премиального суббренда марки Dongfeng – минивэн Dream. По идее, Dream не вписывается в выставленную нами ценовую планку в 7 миллионов: на официальном сайте марки сообщается, что рекомендованная розничная цена на чисто электрическую версию стартует с отметки 11 290 000, подзаряжаемый гибрид должен стоить ровно на один миллион дешевле, а недавно появившаяся в линейке версия Dream First, в которой весь немаленький внутренний объем отдан четырем VIP-пассажирам, и вовсе стоит от 16 990 000!

По счастью, некоторые дилеры предлагают машины с гибридной силовой установкой общей мощностью 394 л.с. по цене 6 699 000 – 6 899 000, а программа скидок позволяет опустить ее ниже отметки в 6 миллионов, до 6 399 000 – 6 099 000, а в ряде случаев – и ниже отметки в 6 миллионов. И это вполне реальная цена за роскошный автомобиль длиной 5315 мм, способный разогнаться до сотни за 6,6 секунды и проехать на полном заряде батареи емкостью 25,6 кВт ч и полном бензобаке объемом 51 литр аж 750 км., а чисто на электрической тяге – 80-82 км. 

Внутреннее оснащение вполне соответствует цене: натуральная кожа, акустика Dynaudio, три объединенных в единый блок 12,3-дюймовых тачскрина… Ну а капитанские сиденья второго ряда смело можно назвать квинтэссенцией комфорта. Во-первых, стоит отметить удобный доступ: китайские конструкторы не поскупились и оснастили автомобиль двумя широченными сдвижными дверями с электроприводом. Во-вторых, сами кресла имеют регулировку по 8 направлениям с электроприводом. Есть вентиляция, массаж и подогрев сидений, порт USB, есть возврат кресла в первоначальное положение одной кнопкой, есть складывающиеся столики в спинке передних сидений и «Кнопка босса» (регулировка переднего правого кресла со стороны заднего пассажира), но главное – это сочетание потрясающе удобного профиля с правильной жесткостью.

Voyah Dream PHEV оборудован пневмоподвеской, которая обеспечивает сочетание отличной управляемости и плавности хода. Но следует учесть, что на больших скоростях в режиме Eco и Performance дорожный просвет составляет всего 125 мм. В комфортном режиме он увеличивается до 150 мм, а при выборе специального режима кузов минивэна поднимется на высоту 198 мм только на скорости менее 40 км/ч. Работу водителя этой роскошной «движимой недвижимости» облегчает целый набор электронных помощников, который включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему автоматической парковки, а также системы удержания в полосе, контроля слепых зон, ночного видения и распознавания дорожных знаков. Но при всем этом водителю стоит быть очень внимательным с бордюрами и тому подобными препятствиями: 125 мм просвета в сочетании с колесной базой в 3200 мм означают, что помять пороги такого автомобиля – проще простого.

Параллельный импорт

Стоит отметить, что из китайских минивэнов, о которых мы рассказали, далеко не все поставляются в Россию в официальном порядке – через представительство и с предоставлением полноценной гарантии. Многие модели завозят дилеры, пользуясь механизмами параллельного импорта. И, естественно, тут же оказывается, что на Китае свет клином не сошелся… Конечно, многие популярные в прошлом модели оказываются либо совсем недоступны, либо слишком дороги. Но в гамме параллельного импорта все-таки есть минивэны и компактвэны, которые стоят дешевле 7 миллионов, и не все из них произведены в Китае.

Suzuki Ertiga II – семьянин из Индии

Поскольку мы установили только максимальный, но не минимальный ценовой порог, то в нашу подборку попадают автомобили весьма разных категорий и назначения. В одной компании, например, формально оказались Voyah Dream и бюджетный семиместный Suzuki. Компактный (длина кузова машины – 4395 мм) минивэн производится на заводах СП Maruti Suzuki и поставляется в основном на азиатские и африканские рынки. В Россию такие машины завозят официальные дилеры Suzuki, например, «Автомир», который предлагает машины в комплектации GLX, оснащенные проверенным 105-сильным атмосферником K15 с рабочим объемом 1,5 литра и 4-ступенчатым классическим автоматом. Подвеска – самый бюджетный вариант, со стойками МакФерсон и полунезависимой торсионной балкой сзади. О курсе на экономию говорят и задние барабанные тормоза. Естественно, автомобиль с полной массой 1710 кг, оснащенный двигателем такой мощности, да еще и выдающим всего 138 Н*м крутящего момента (да и то если его раскрутить до 4400 об/мин), никак не может быть образцом динамики, но для эксплуатации в качестве семейного автомобиля его возможностей вполне хватит.

В автомобиле 7 посадочных мест, хотя «галерку» все-таки стоит считать «условно обитаемой»: взрослым людям там будет тесновато, да и разложенный третий ряд снижает емкость багажника до 209 литров. Но в пятиместной конфигурации автомобиль может вместить 550, а в двухместной – и все 800 литров разнообразной поклажи. Оснащение можно считать довольно скромным, на уровне бюджетных легковых моделей: тканевый салон, однозонный климат-контроль, сиденья с механическими регулировками и рулевая колонка, которая регулируется только по высоте. Из электронных систем безопасности – только ABS, ESP и система помощи при старте вверх по склону. Тем не менее Ertiga не стоит считать совсем уж «ископаемым»: в компактвэне есть медиасистема с 7-дюймовым тачскрином, которая поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, датчик света, электростеклоподъемники во всех дверях, бесключевой доступ и камера заднего вида.

Вызывают некоторую настороженность вопросы приспособленности минивэна к российским условиям. С одной стороны, 180 мм дорожного просвета обещают беспроблемный проезд по российским направлениям, а с другой, в списке оборудования отсутствуют обогревы руля, стекол или сидений, Это неудивительно – ведь изначально модель предназначалась для стран с теплым климатом. Зато ее цена лишь немногим выше цены самого бюджетного автомобиля обзора, электрического FAW Bestune NAT: дилеры изначально просят за Ertiga 2 915 000 – 2 590 000, но со скидками на кредит и трейд-ин цена снижается до 2 685 000 – 2 390 000 рублей соответственно. Ну а вопрос с обогревом сидений можно решить в сторонних компаниях.

Kia Carnival IV – пять метров монументальной элегантности

Четвертое поколение минивэнов Kia Carnival официально было представлено в России в 2021 году, и еще до ухода с рынка успело набрать вполне приличную популярность. Мы очень подробно рассказывали об этом автомобиле и его возможностях, и, пожалуй, не будем углубляться в подробное рассмотрение многочисленных версий и комплектаций. Важно учесть одно обстоятельство: на сегодняшний день дилеры предлагают как остатки товарных автомобилей, импортированных официальным дистрибьютором, так и машины, самостоятельно закупленные на внешних рынках в порядке параллельного импорта.

«Официальные» машины оснащались двумя типами двигателей: либо бензиновым 3,5-литровым V6 налогово выгодной мощности 249 л. с. и с крутящим моментом 332 Нм, либо 2,2-литровым дизелем D4HB 2,2 CRDi, развивающим 199 л. с. и 440 Нм. Однако под капотом «параллельно импортированных» машин может стоять двухлитровый турбомотор Smartstream G Nu G4NN 2,0 T-GDI мощностью 233 л.с или тот же 3,5-литровый Lambda Smartstream G6DC 3,5 MPI, но мощностью 272 л.с. В любом случае в пару к ним назначен классический 8-ступенчатый автомат A8FL. Carnival – автомобиль довольно шустрый (даже с дизелем), так что и подвеска (спереди – стойки МакФерсон, сзади – многорычажная), и тормозная система (все тормоза – дисковые, причем передние – вентилируемые), и рулевое управление вполне этому соответствуют.

И самое главное – пока что существует реальная возможность подобрать автомобиль под задачи и потребности. Можно выбрать практически «пустую» восьмиместную машину с двухлитровым турбомотором, тканевым салоном и без электронных помощников за 4 790 000, а программа скидок, если вы сумеете ей воспользоваться, уменьшит цену до 4 110 000 рублей. Можно сделать ставку на комфорт и экономичность и взять семиместный дизельный вариант в комплектации Premium+. И тогда в списке оборудования будут виртуальный кокпит с двумя большими экранами, система удержания в полосе, контроль слепых зон, адаптивный круиз-контроль, сиденья первых двух рядов с обогревом и вентиляцией и многое другое. Правда, чтобы вписать такую машину в заданные финансовые рамки, придется взять кредит и сдать старый автомобиль в трейд-ин, поскольку изначальная его цена составляет 7 900 000. 

Но какую бы версию вы ни выбрали, у нее будет три неотъемлемых достоинства. Во-первых, 182 мм дорожного просвета, которые позволяют уверенно чувствовать себя и в «городских джунглях» с бордюрами и на плохих дорогах. Во-вторых, солидная вместительность: даже с разложенным третьим рядом автомобиль готов принять груз объемом 627 литров. Наконец, незаурядный внешний вид: детище главного дизайнера Карима Хабиба выглядит одновременно элегантно и монументально. Ну а если вы частный владелец, то за рулем Carnival никто не примет вас за «наемного водителя этого автобуса».

Hyundai Custo – богатое оснащение и маленький клиренс

Минивэн Hyundai Custo дебютировал в 2021 году как эксклюзивная модель для Китая, однако впоследствии начался экспорт его в ряд других азиатских стран, а недавно эти машины начали завозить и в Россию, естественно, в порядке параллельного импорта. По своим размерам Custo несколько уступает и Kia Carnival, и другой модели Hyundai, минивэну Staria: длина его кузова составляет 4950 мм. Автомобиль делит платформу GMP, на которой он построен, со среднеразмерным кроссовером Tucson – соответственно, и вместимость у него меньше. Третий ряд рассчитан максимум на двух человек, так что топовые версии с двумя отдельными креслами второго ряда считаются шестиместными, а со сплошным диваном – семиместными. Меньше и возможности по перевозке багажа: так, в случае разложенного третьего ряда для размещения сумок и чемоданов остается всего 262 литра.

Скромнее и силовые установки: линейка моторов включает в себя две «турбочетверки», двухлитровую 236-сильную G4NN и 1,5-литровую G4FS мощностью 170 «лошадок». В пару к ним полагается 8-ступенчатый автомат A8FL. Версии с двухлитровым турбомотором демонстрируют вполне пристойную динамику – такие машины способны разогнаться до сотни за 8,8 секунды. Но вот на плохих дорогах возможны проблемы – дорожный просвет этой модели равен всего-навсего 121 мм. 

В остальном же Custo (названный так в честь знаменитого океанографа Жак-Ива Кусто) радует весьма приличным оснащением. В список опций топовых версий входит цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система в виде планшета с вертикальной ориентацией и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, беспроводная зарядка для гаджетов, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и контроля слепых зон, дополняющая парктроники система кругового обзора, сервопривод крышки багажника и возможность открывать ее без помощи рук, двухсекционная панорамная крыша с люком и многое другое. 

И, что приятно, за столь богато оснащенные машины дилеры просят от 4 895 000до 5 500 000 рублей (без скидок), ну а кредит и трейд-ин снижают ценник вплоть до 4 300 000 рублей.

Hyundai Staria – звездолет с полным приводом

Этот минивэн, призванный заменить в линейке компании устаревший, но все еще популярный H1, был представлен публике в марте 2021 года. Он построен на той же платформе N3, что и Kia Carnival, но имеет несколько большие габариты. Например, длина его кузова составляет 5252 мм (против 5155 у Carnival). Минивэн оснащается теми же моторами, что и соплатформенник от Kia – бензиновым 3,5-литровым V6 мощностью 249 л. с. и дизельным D4HB 2.2 CRDi, который, правда, настроен на несколько меньшую мощность: он развивает 177 л.с. Однако у Staria имеется и одно важное в России преимущество: в модельной линейке есть полноприводные версии! Ну а полный привод в сочетании со 186 мм дорожного просвета – это значительно большая уверенность при движении по грунту или после снегопада. Увеличенные габариты позволяют Staria иметь и 7, и 8, и 9, и даже 11 посадочных мест, поскольку рядов сидений может быть четыре, а первый ряд может вместить троих. 

Hyundai Staria также был у нас на тесте, и мы подробно рассказали обо всех достоинствах минивэна, включая его неординарную футуристическую внешность. Ничего не скажешь – имя Staria прекрасно подходит этому автомобилю, ведь у любого впервые увидевшего его человека возникают ассоциации со звездолетом из фантастического романа. 

В принципе, Staria продается по более высоким ценам, чем Carnival – ценник на эту модель начинается с 7 миллионов и может доходить до 8 650 000 рублей. По счастью, дилеры предоставляют на эту модель весьма солидные скидки, которые могут доходить до 1,9 миллиона рублей, а это значит, что, сдав старую машину в трейд-ин и оформив кредит, вы можете опустить ценник вплоть до 5,3 миллиона. И это будет не «барабан эдишн», а довольно богато оснащенный 8-местный автомобиль с дизельным двигателем и полным приводом, возможностью дистанционного запуска и прогрева, сервоприводом двери багажника, набором «теплых опций» (обогрев руля, ветрового стекла, форсунок омывателя и сидений двух рядов), двухзонным климат-контролем, диодной светотехникой, электронной приборной панелью и медиасистемой с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay и многими другими опциями.

За 5 790 000 рублей (естественно, это тоже цена со скидками) вы получите автомобиль с 249-сильным бензиновым мотором, а к списку опций добавятся капитанские кресла второго ряда, адаптивный круиз-контроль и система адаптивного освещения, натуральная, а не искусственная кожа, не только обогрев, но и вентиляция сидений двух передних рядов, а также набор электронных ассистентов, включая систему удержания в полосе, контроля слепых зон и предупреждения столкновений. Правда, привод в такой варианте возможен только передний, а климат-контроль почему-то будет однозонным.

Honda Odyssey V – цена гибридной экономичности

Odyssey – второй представитель японских марок, который вошел в наш обзор, вписавшись в критерий «до 7 миллионов», причем вошел очень условно. Из всех предложений на рынке дешевле выставленного рубежа оказалось лишь одно, да и то цена 6 990 000 будет актуальна только при условии, что покупатель сдаст старую машину в трейд-ин и оформит кредит. Вот в таком случае у него есть возможность приобрести привезенный из Китая Odissey с гибридной силовой установкой суммарной мощностью 215 л.с. – такие автомобили собирают на заводе Guangqi Honda в китайском Гуанчжоу.

Гибридная установка называется i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive) и состоит из двухлитрового четырехцилиндрового бензинового мотора мощностью 145 л.с., работающего по циклу Аткинсона, вариатора, литий-ионной батареи относительно небольшой емкости, генератора и тягового электромотора мощностью 135 кВт. Такая силовая установка обеспечивает неплохую динамику (до 100 км/ч Odissey разгоняется за 8.8 с), но главное – выдающуюся экономичность: если верить официальным данным, расход в смешанном режиме движения не должен превышать 5 литров на 100 км. Это означает, что на полностью заправленном баке объемом 55 литров можно проехать порядка 1000 – 1100 километров!

Длина кузова этого минивэна составляет 4850 мм, так что вряд ли стоит рассчитывать на то, что трем взрослым людям на третьем ряду будет совсем уж удобно. Но к комфорту сидений первых двух рядов никаких претензий нет, особенно к капитанским креслам семиместного варианта. Сдвижные двери при этом гарантируют удобный вход на второй и третий ряды, да и оснащен Odissey за 7 миллионов весьма неплохо: кожаная обивка, премиальная аудиосистема, мультимедийное устройство с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также с собственной оффлайн-навигацией, многозонный климат-контроль, люк, бесключевой доступ, адаптивный круиз-контроль, сервопривод крышки багажника с возможностью открывать его без помощи рук, ну и стандартный набор электронных ассистентов – системы удержания в полосе, распознавания дорожных знаков, предупреждения столкновений и контроля слепых зон.

Автоновости
Ford Galaxy
Suzuki Ertiga
Renault Avantime
Volkswagen Touran
Renault Espace
Maruti
Opel Zafira
Kia Carnival
Honda Odyssey
Lada Vesta
Suzuki
FAW
Renault
Hyundai
Kia
Toyota
Honda
Volkswagen
Opel
Citroen
Mitsubishi
Lada
Авилон
Ford
Hyundai
Apple
Главное из автомира
Больше новостей
Колеса.ру: главные новости