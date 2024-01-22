В Швеции продают очень редкий родстер Jösse Car Indigo 3000R на агрегатах Volvo

Со времен P1800 компания Volvo не выпускала спортивных автомобилей, и в этом есть определённая логика, ведь быстрые автомобили противоречат безопасности, которой бренд придает такое большое значение. Тем не менее, существует современный спортивный автомобиль, который, хотя и не называется Volvo, имеет много его ДНК.

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Он называется Jösse Car Indigo 3000 и представляет собой шведский спортивный автомобиль 1990-х годов с рядным шестицилиндровым двигателем Volvo. Коробка передач взята от Volvo 960, как и задняя подвеска, а сиденья — от S40. Автомобиль также разработал бывший дизайнер Volvo Ганс Филип Закау.

Indigo 3000 выпускался до 2000 года, а компания Jösse Car обанкротилась в 2003 году. Однако сейчас в продаже есть практически новый Indigo, построенный в 2019 году. Но как это возможно? Оказывается, Indigo возродил шведский дилер суперкаров Von Braun Sportscars. Они модернизировали автомобиль, в результате чего появился Indigo 3000R.

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Автомобиль по-прежнему оснащен 2,9-литровым рядным шестицилиндровым двигателем Volvo с двойным турбонаддувом, но модификации позволили увеличить его мощность до 315 л.с., тогда как оригинальный Indigo 3000 выдавал всего около 200 л.с. Привод — задний.

3000R получил современные светодиодные фары, карбоновые детали и другие колёсные диски, возможно от автомобилей Volvo. Однако классический дизайн Ганса Филипа Закау остался практически нетронутым.

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