"Лада Ижевск": производство Largus запустят в соответствии с планом

Трудовой коллектив предприятия выполняет задачи по подготовке производства Lada Largus в Ижевске.

© Российская Газета

Об этапах проекта рассказал принявший участие в совещании цехкомов профосюза "Лада Ижевск" генеральный директор завода Александр Богачёв. В конце месяца на "Лада Ижевск" сварят первый кузов Largus из узлов, произведённых непосредственно в Ижевске. Подтверждён срок начала серийного выпуска семейства модели - май 2024 года.

По словам Богачева, все производства автозавода работают, чтобы запуск автомобилей состоялся: на окраске осваиваются новые цвета, для сборки закупаются необходимые инструменты, штамповка осваивает выпуск лицевых деталей, пластик готовится отливать комплектующие. На площадку автозавода привлекаются поставщики для выпуска сидений и панели приборов.

Ранее "РГ" рассказывала, что АвтоВАЗ планирует выпустить в 2024 году примерно 50 тысяч Lada Largus, включая электрическую версию e-Largus.