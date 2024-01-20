В МВД ответили на сообщения о тотальном сборе биометрии всех россиян

В МВД опровергли тотальный сбор биометрических данных россиян с помощью видеокамер, установленных на «умных светофорах». Речь шла только о «научной дискуссии». Об этом представитель министерства Ирина Волк написала в Telegram-канале.

Она пояснила, что некоторые специалисты неправильно трактовали научную статью главы московской автоинспекции Александра Быкова. В одном из журналов он рассказал о технологиях, которые могут быть применены для снижения смертности и травматизма на дорогах.

В частности, речь шла об «умных» светофорах, оснащенных камерами для распознавания лиц по биометрическим данным.

После этого некоторые эксперты решили, что ГИБДД выступает за тотальный сбор биометрических данных всех граждан, хотя Буков выдвинул не законодательную инициативу, а идею для обсуждения научной общественностью.

«Безусловно, описанные в статье главы столичной Госавтоинспекции новеллы могут быть реализованы на практике только при условии существенных корректировок законодательства. Однако данный вопрос в настоящий момент носит исключительно характер научной дискуссии», — написала Волк.

Она призвала экспертов «не спешить с выводами».