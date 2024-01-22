В Москве с 22 января парковка станет платной на 50 участках улиц

С 22 января 50 участков улиц Москвы войдут в зону резидентных разрешений - парковка там станет платной, но при этом местные жители ничего платить не будут. Об этом со ссылкой на департамент транспорта столицы сообщает информационное агентство "Интерфакс".

В материале отмечается, что 50 участков улиц войдут в зону резидентных разрешений по согласованию с муниципальными депутатами.

При этом платными станут лишь 0,48% от общего числа мест, имеющегося в улично-дорожной сети. Изменениями будут затронуты загруженные автотранспортом улицы, находящиеся возле больших жилых комплексов, торговых и бизнес-центров, там где местным жителям трудно найти место для парковки рядом с домом. Поэтому они по-прежнему смогут бесплатно оставлять свои автомобили, но при этом будут значительно быстрее находить свободные места.