В России появился в продаже 1200-сильный китайский внедорожник BYD

У автодилеров России в наличии появились внедорожники BYD Yangwang. Разброс цен оказался существенным.

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BYD Yangwang U8 - автомобиль с последовательным гибридом. В качестве силового агрегата для модели используется двухлитровый турбированный мотор, производительность которого составляет 272 л.с. Снаряженная масса внедорожника равна 3460 кг. На каждом из колес предусматривается электромотор. Пиковая отдача установки составляет 1197 л.с. и 1280 Нм крутящего момента.

С места до отметки 100 км/час автомобили с таким оснащением способны разгоняться за 3.6 секунды. Максимальная скорость равна 200 км/час. Рамные вездеходы обойдутся покупателям в России минимум в 15 000 000 рублей. Стоимость машин в наличии может оказаться в 2 раза больше. Те внедорожники, которые уже приехали по схеме параллельного импорта, оцениваются в 22 000 000 рублей. Такие автомобили представлены в черном или серо-голубом оттенке кузова. В салоне предусматривается оформление в коричневом и оранжевом оттенках.

Среди особенностей Yangwang U8 можно выделить роскошную отделку салона, пневматическую подвеску с возможностью регулировки дорожного просвета. Производитель предусмотрел функцию “танкового” разворота и уникальное шасси. С такими опциями можно выровнять положение кузова даже при спущенном колесе. Еще одна уникальная особенность заключается в том, что внедорожник способен проплыть на открытой воде до 30 минут.

Вероятность того, что такие внедорожники доберутся до рынка России, слишком мала. Однако “серые” поставки будут развиваться. Это позволит снизить стоимость автомобилей в дальнейшем. На родном рынке модель предлагается по цене 1.1 млн юаней или 13 600 000 рублей в переводе курса валют.