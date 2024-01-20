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Mercedes-Benz решил продать все автосалоны в ФРГ

Немецкая компания Mercedes-Benz намеревается продать все автосалоны в ФРГ, пишет Bild.

Mercedes-Benz решил продать все автосалоны в ФРГ
© globallookpress.com

По данным газеты, на торги будут выставлены 80 салонов по всей Германии, в том числе, филиал в штаб-квартире компании в Штутгарте.

В общей сложности, в салонах работают 8 тыс. человек. Предполагается, что после перехода к новым владельцам площадки продолжат работу, увольнения сотрудников не планируются.

Представитель концерна отметил, что салоны будут проданы только компаниям, готовым к инвестициям, способным обеспечить «конкурентоспособность и жизнеспособность успешных продаж» автомобилей этой марки в Германии.

Конкретные покупатели, желающие и способные приобрести площадки, пока не называются. Также неизвестно, будут ли проданы салоны одной компании, либо нескольким.

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