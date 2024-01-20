Mercedes-Benz решил продать все автосалоны в ФРГ
Немецкая компания Mercedes-Benz намеревается продать все автосалоны в ФРГ, пишет Bild.
По данным газеты, на торги будут выставлены 80 салонов по всей Германии, в том числе, филиал в штаб-квартире компании в Штутгарте.
В общей сложности, в салонах работают 8 тыс. человек. Предполагается, что после перехода к новым владельцам площадки продолжат работу, увольнения сотрудников не планируются.
Представитель концерна отметил, что салоны будут проданы только компаниям, готовым к инвестициям, способным обеспечить «конкурентоспособность и жизнеспособность успешных продаж» автомобилей этой марки в Германии.
Конкретные покупатели, желающие и способные приобрести площадки, пока не называются. Также неизвестно, будут ли проданы салоны одной компании, либо нескольким.