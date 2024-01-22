Сразу пару редких Mercedes-Benz W124 с тюнингом от AMG выставили на аукцион

Современные модели Mercedes-AMG довольно стильные, но даже они не сравнятся с проектами ателье AMG до его слияния с Mercedes-Benz. Посмотрите, например, на этот Mercedes-Benz 300CE-24 AMG Wide Body 1989 года.

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Этот экземпляр изначально продавался в Японии и был оборудован такими вещами, как подогрев передних сидений с функцией памяти, люк с электроприводом и круиз-контроль, но после пробега примерно 1300 км его первый владелец решил, что ему нужно что-то более особенное, и отвез его в AMG Japan для серии дальнейших обновлений, включая установку особого широкого обвеса.

Другие модификации, внесенные в автомобиль, включают 17-дюймовые трехсоставные колеса AMG, бамперы AMG, характерные боковые юбки, белые приборы и ковшеобразные сиденья Recaro.

Carakoom

Carakoom

Carakoom

Автомобиль будет выставлен на аукционе Broad Arrow Auctions на мероприятии на острове Амелия, которое пройдет с 1 по 2 марта, и, как ожидается, будет продан за 175 000–200 000 долларов (15,5–18 миллионов рублей).

Хотя большую часть своей жизни он провел в Японии, автомобиль был импортирован в Соединенные Штаты в прошлом году, и его пробег составляет более 50 000 км. Недавно его также перекрасили в цвет Signal Red, а салон обтянули новой итальянской кожей и добавили красные ковры.

Это не единственный классический AMG, который продадут на этом аукционе. Там же выставят Mercedes-Benz 500 E 6.0 AMG 1993 года выпуска с той же ожидаемой ценой продажи от 150 000 до 200 000 долларов.

Под капотом находится доработанный в AMG 6,0-литровый V8. Кроме того, у него есть спортивная подвеска от AMG, колеса AMG Aero I и сиденья Recaro. В своё время такой автомобиль стоил около 140 000 долларов, что примерно эквивалентно 300 000 долларов (~27 миллионов рублей) в сегодняшних деньгах.

Carakoom