Экспорт автомобилей из Китая в Россию вырос более чем в 7 раз

По итогам 2023 года в Россию из КНР ввезено в 7,2 раза автомобилей больше, чем годом ранее. Это следует из отчета китайского Главного таможенного управления (ГТУ).

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В 2023 году в Россию было ввезено более 800 тысяч автомобилей.

Согласно данным ГТУ, в денежном выражении экспорт легковых автомобилей и других моторных транспортных средств для перевозки людей достиг 11,5 млрд долларов. Для сравнения, в 2022 году объём составил только 1,6 млрд долларов.

Если говорить об электрокарах, то в РФ их было поставлено 8,5 тысяч единиц на общую сумму 262,6 млн долларов. В 2022 году объёмы составили 3,1 тысячи единиц и 53,4 млн долларов.