Экспорт автомобилей из Китая в Россию вырос более чем в 7 раз
По итогам 2023 года в Россию из КНР ввезено в 7,2 раза автомобилей больше, чем годом ранее. Это следует из отчета китайского Главного таможенного управления (ГТУ).
В 2023 году в Россию было ввезено более 800 тысяч автомобилей.
Согласно данным ГТУ, в денежном выражении экспорт легковых автомобилей и других моторных транспортных средств для перевозки людей достиг 11,5 млрд долларов. Для сравнения, в 2022 году объём составил только 1,6 млрд долларов.
Если говорить об электрокарах, то в РФ их было поставлено 8,5 тысяч единиц на общую сумму 262,6 млн долларов. В 2022 году объёмы составили 3,1 тысячи единиц и 53,4 млн долларов.
В начале января "РГ" сообщала, что КНР стала крупнейшим экспортёром автомобилей в мире: за рубеж было отправлено 5,26 млн авто.