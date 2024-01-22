Создана электрическая версия BMW в кузове старой модели 2002

Компания Bavarian Econs специализируется на превращении винтажных моделей BMW 2002 в современные электромобили, сочетающие в себе ретро-шарм и передовые технологии. Econ 2002te — это электрическая модификация, сохранившая культовый дизайн оригинального BMW 2002.

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Модифицированный автомобиль приводится в движение электромотором, который выдает 120 кВт мощности и 170 Ньютон-метров крутящего момента, что делает его невероятно удобным для езды по любым дорогам. Econ 2002te способен разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 6,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 169 км/ч.

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Автомобиль также оснащен аккумуляторной батареей емкостью 35 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода в 200 километров, и может быть заряжена менее чем за час с помощью зарядного устройства мощностью 50 кВт. Econ 2002te отличается не только производительностью, но и экологичностью и инновацииями. Баварская компания Econs позаботилась о том, чтобы преобразование электромобиля не нарушило оригинальный характер BMW 2002, а, наоборот, усилило его с помощью некоторых модификаций.

Автомобиль получил легкий кузов весом всего 1100 килограммов и сбалансированную развесовку 50/50. Econ 2002te также оснащен спортивной подвеской KW Classic V3, которая улучшает управляемость и комфорт езды. Интерьер автомобиля обновлен с и оснащен некоторыми современными удобствами, такими как цифровая приборная панель, сенсорный экран информационно-развлекательная система и кожаные сидения.

Баварская компания Econs предлагает еще одну версию электромобиля BMW 2002: Econ Turboe. У этого автомобиля более мощный мотор, выдающий 250 л.с., и более емкий блок батарей на 45 кВт/ч. Turboe может разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 4,5 секунды, а скорость зарядки составляет 80 кВт. Для модели Turboe характерны некоторые отличительные особенности, такие как более широкий обвес, задний спойлер и матовая черная окраска.