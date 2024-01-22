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2025 BMW 4 Series Coupe замечен в Лос-Анджелесе

Дебют BMW 4 серии 2025 года не за горами, его производство начнется в марте, что свидетельствует о приближении официальной презентации. В настоящее время автомобиль находится на стадии тестирования. В Глендейле (штат Калифорния) недалеко от Лос-Анджелеса, был замечен тестовый экземпляр в характерном камуфляже.

Новый BMW 4 Series Coupe 2025 замечен в Лос-Анджелесе
© rubmw.ru

Несмотря на то, что снимок позволяет увидеть только переднюю часть обновленной 4 Series, он раскрывает некоторые примечательные детали. Самое значительное изменение в передней части - новые фары, похожие на те, что стоят на BMW i5 и новой 5-й серии. Размер решетки радиатора остался прежним, но с изюминкой: модели M Performance, такие как M440i и i4 M50, будут отличаться ячеистым дизайном.

Пакет M Sport дополнительно будет включать незначительный редизайн, чтобы сохранить свежую и привлекательную эстетику. Фейслифтинговая 4 Series также получит большой изогнутый дисплей с системой iDrive 8.5. Кроме того, в рамках Life Cycle Impulse (LCI) появятся новые варианты колесных дисков, обновленная отделка салона и как минимум один новый цвет: Dragon Fire Red, который в США также называется Vegas Red.

Других серьезных изменений внутри не ожидается. Флагманской моделью остается 2024 BMW M440i (доступна в купе, гран-купе и кабриолете), которая может похвастаться мощностью примерно в 382 лошадиных сил. Модель 2024 BMW 430i сохраняет свои характеристики на значении 255 лошадиных сил. На рынке США не будет дизельных вариантов, европейские рынки продолжат полагаться на популярную дизельную трансмиссию.

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