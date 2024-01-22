Нетронутый BMW M1 с пробегом 12 500 км выставлен на аукцион

Спустя почти полвека после своего появления легендарный BMW М1 (Е26) остается единственным и неповторимым суперкаром компании. На аукционе Bring A Trailer появился экземпляр в идеальном состоянии с пробегом всего 20 235 километров. M1 - редкий автомобиль, учитывая, что данная спецверсия собиралась вручную с 1978 по 1981 год в ограниченном количестве 460 экземпляров.

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Представленный экземпляр был выпущен в июне 1980 года и доставлен заказчику в Европу. В 1987 году автомобиль был импортирован в Соединенные Штаты. Нынешний владелец приобрел уникальный М1 в 2016 году. В настоящее время ценный экземпляр находится в Эмеривилле (штат Калифорния). В 2017 году автомобиль принимал участие в Hillsborough Concours d'Elegance 2017 (в Калифорнии), предварительно машину тщательно подготовили.

Аукционный BMW М1 (Е26) был перекрашен в белый цвет с ретро-графикой М. В салоне, где преобладает синий цвет установлены регулируемые кожаные сиденья, электрические стеклоподъемники, кондиционер и кассетный проигрыватель Becker Europa. Все автомобили данной лимитированной серии поставлялись с пятиступенчатой механической коробкой передач, которая передавала мощность на задние колеса с дифференциалом ограниченного скольжения.