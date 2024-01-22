Нетронутый BMW M1 с пробегом 12 500 км выставлен на аукцион
Спустя почти полвека после своего появления легендарный BMW М1 (Е26) остается единственным и неповторимым суперкаром компании. На аукционе Bring A Trailer появился экземпляр в идеальном состоянии с пробегом всего 20 235 километров. M1 - редкий автомобиль, учитывая, что данная спецверсия собиралась вручную с 1978 по 1981 год в ограниченном количестве 460 экземпляров.
Представленный экземпляр был выпущен в июне 1980 года и доставлен заказчику в Европу. В 1987 году автомобиль был импортирован в Соединенные Штаты. Нынешний владелец приобрел уникальный М1 в 2016 году. В настоящее время ценный экземпляр находится в Эмеривилле (штат Калифорния). В 2017 году автомобиль принимал участие в Hillsborough Concours d'Elegance 2017 (в Калифорнии), предварительно машину тщательно подготовили.
Аукционный BMW М1 (Е26) был перекрашен в белый цвет с ретро-графикой М. В салоне, где преобладает синий цвет установлены регулируемые кожаные сиденья, электрические стеклоподъемники, кондиционер и кассетный проигрыватель Becker Europa. Все автомобили данной лимитированной серии поставлялись с пятиступенчатой механической коробкой передач, которая передавала мощность на задние колеса с дифференциалом ограниченного скольжения.
Аукционный экземпляр обладает такими же характеристиками. M1 оснащался 3,5-литровой рядной шестеркой с непосредственным впрыском (M88), который выдавал 277 лошадиных сил и 330 Ньютон-метров крутящего момента. Разновидность этого двигателя (M88/3) будет использоваться на E24 M635 CSi, E28 M5 и южноафриканском E23 745i. BMW M1 1980 года выпуска выставлен на аукционе Bring A Trailer со стартовой ценой 278 000 долларов. Автомобиль комплектуется оригинальными сервисными документами, инструментами, аптечкой, огнетушителем и инструкцией по эксплуатации. Источник: Bring A Trailer