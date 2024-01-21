АвтоВАЗ начал выпускать Vesta NG с автоматической трансмиссией

По данным тольяттинского паблика Avtograd News, с конвейера стали сходить седаны в топ-комплектации Techno с двигателем 1.8 и вариатором от китайского партнёра. До конца месяца планируется собрать партию из 25 автомобилей. Ранее АвтоВАЗ подтвердил, что Vesta NG с бесступенчатой коробкой передач появится на рубеже 2023-2024 годов, значит производство началось по графику.

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По агрегатам двухпедальная Lada Vesta NG повторит длиннобазную Aura. У седанов будет связка обновлённого «атмосферника» 1.8 Evo мощностью 122 лошадиные силы и вариатора WanLiYang (WLY) из Поднебесной. Вероятно, машины с автоматизированной коробкой передач предложат только в богатых комплектациях с чёрной крышей, планшетом медиасистемы и цифровой приборной панелью.

Обычные Lada Vesta NG упростят: инсайдеры утверждают, что флагман АвтоВАЗа лишится подушек безопасности и подешевеет. Седаны без аирбэгов будут выпускаться с 16-клапанным двигателем 1.6, а вот вариант с 8-клапанным мотором из гаммы убрали: у дилеров таких машин нет, хотя на сайте Lada.ru остаётся «рекламная» стартовая цена 1,24 миллиона рублей.