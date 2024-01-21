Продажи автомобилей с пробегом в России продолжают падать

В декабре 2023 года в России было продано 419,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, что на 10,5% меньше, чем годом ранее. Это второй подряд месяц снижения рынка автомобилей с пробегом в стране, сообщает "Автостат".

Объемы продаж б/у автомобилей продолжают сокращаться с сентября. Если в августе 2023 года был зафиксирован максимальный показатель (551,3 тысячи единиц), то в декабре он опустился ниже 420 тысяч единиц.

Данная тенденция наблюдается на протяжении всего года: меньше всего автомобилей с пробегом было продано в январе и феврале — 361,3 и 394,5 тысячи единиц соответственно.