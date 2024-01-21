Продажи автомобилей с пробегом в России продолжают падать
В декабре 2023 года в России было продано 419,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, что на 10,5% меньше, чем годом ранее. Это второй подряд месяц снижения рынка автомобилей с пробегом в стране, сообщает "Автостат".
Объемы продаж б/у автомобилей продолжают сокращаться с сентября. Если в августе 2023 года был зафиксирован максимальный показатель (551,3 тысячи единиц), то в декабре он опустился ниже 420 тысяч единиц.
Данная тенденция наблюдается на протяжении всего года: меньше всего автомобилей с пробегом было продано в январе и феврале — 361,3 и 394,5 тысячи единиц соответственно.
Эксперты напоминают, что в сентябре началось снижение объемов покупок подержанных автомобилей от месяца к месяцу. Это может быть связано с различными факторами, включая экономические условия и изменения в предпочтениях покупателей.