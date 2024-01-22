Stellantis представил гибкую электрическую платформу для будущих Dodge и Jeep

Концерн Stellantis показал платформу будущих Dodge и Jeep. На ней можно будет выпускать автомобили с любым типом привода, в том числе внедорожники уровня Jeep Wrangler. Построенные на STLA Large модели смогут проезжать на одной зарядке до 800 километров и разгоняться до «сотни» за две секунды. По неофициальной информации, новая BEV-платформа ляжет в основу следующего Dodge Charger и Jeep Wagoneer S.

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Концерн Stellantis планирует к 2030 году продавать в Европе только электрические легковушки, а к 2038-му достигнуть углеродной нейтральности. Помогут в этом четыре BEV-платформы, в том числе STLA Large, на которой будут строить модели сегментов D и E. Архитектура поддерживает батареи емкостью от 85 до 118 киловатт-часов, с напряжением 400 и 800 вольт, и позволяет заряжать их со скоростью 4,5 киловатт-часа в минуту. Машины, построенные на STLA Large, могут быть с передним, задним или полным приводом, дорожным просветом до 288 миллиметров и с шинами внешним диаметром 33 дюйма.

Stellantis

Моделям на STLA Large обещан запас хода до 800 километров и разгон с места до ста в районе двух секунд. Примечательно, что показатели мощности в некоторых случаях будут выше, чем у «восьмерок» Hellcat. Гибкость платформы позволит варьировать общую длину в диапазоне 4764—5126 миллиметров, а также менять размеры свесов, ширину колеи и прочее.

Подвески и кронштейны компонентов силовой установки в STLA Large выполнены в виде отдельных модулей, что помогает в тонкой настройке ездовых характеристик. Узлы EDM объединяют в одном корпусе мотор, редуктор и инвертор на карбиде кремния. Вся вспомогательная электроника плотно скомпонована и отличается малым энергопотреблением. Есть возможность внедрять в оси самоблокирующиеся дифференциалы и механизмы отключение приводов колес для экономии энергии.

Stellantis