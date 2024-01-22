В Китае выбрали «Автомобиль года 2023»

На участие в премии «Автомобиль года-2023» в популярной в КНР соцсети Weibo претендовали 150 моделей (полный список не приводится), но организаторы сократили количество машин до 60. Победителя определяло жюри из шести судей, отобранных соцсетью: они признали лучшим автомобилем AITO M7 — это совместная разработка Seres и Huawei, которая продается в том числе в России.

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Среди 60 номинантов были как модели китайских марок, например, Avatr 12, Changan Qiyuan A05, Haval Raptor, Jetour T2, Voyah Free, Geely Galaxy L6, Zeekr 001 FR, Tank 400 Hi4-T, Li Auto L7 и L8, Lynk & Co 03 ++ и 08, так и иномарки — Mercedes-Benz AMG SL, Honda Integra, Volkswagen Tharu и Hyundai Elantra N.

Победил же AITO M7. Россияне познакомились с этой моделью в 2023 году благодаря бывшему импортеру Mercedes-Benz, который после ухода немецкой марки сменил название на «МБ Рус» и начал возить в Россию китайские машины. Среди них оказался и M7 бренда AITO (Adding Intelligence To Auto), сознанного Seres (входит в концерн Dongfeng) и одним из крупнейших производителей смартфонов Huawei.

M7 — это шестиместный кроссовер с тремя рядами сидений. В России модель представлена с гибридной силовой установкой мощностью 449 лошадиных сил: на передней оси установлен 177-сильный двигатель с постоянными магнитами, на задней — двигатель Huawei на 272 силы, а питает батарею (ее емкость — 40 киловатт-часов) бензиновый 1,5-литровый ДВС. Цены на автомобили, которые есть в наличии у «МБ Рус», начинаются от 6,7 миллиона рублей.