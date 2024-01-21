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Армейский Humvee превратили в нелепый шестиколёсный лоурайдер

Армейский внедорожник Humvee превратили в нелепый шестиколёсный лоурайдер. Американское тюнинг-ателье Danton Art Kustoms совместно с Frenchy Export подготовило новый проект на базе армейского внедорожника Humvee 2009 года выпуска. Автомобиль, образ которого известен без преувеличения всему миру, превратили в... лоурайдер — причём занижением подвески дело не ограничилось. У машины серьёзно перекроили кузов, заменили ей двигатель, а ещё — добавили дополнительную ось. Готовый проект выставили на продажу на аукцион Barrett Jackson.

Армейский Humvee превратили в нелепый шестиколесный лоурайдер
© Motor.ru

За основу был взят General Military Humvee, у которого подрезали крышу и укоротили кузов, урезав задние двери и убрав грузовой отсек, а салон и вовсе был превращён в царство голого металла. Металлическими сделаны даже сиденья, стилизованные под кресла боевых самолётов — с небольшими мягкими подушками.

Но главной особенностью проекта стала, конечно, ходовая часть. Автомобиль получил дополнительную заднюю ось — 20-дюймовые колёса дополнены набором 24-дюймовых дисков, причём авторы необычного лоурайдера реализовали привод на обе задние оси. Воплотить эту задумку позволил мощный мотор.

Danton Art Kustoms
Danton Art Kustoms
Danton Art Kustoms
Danton Art Kustoms

Под капот модернизированного Humvee авторы проекта установили 6,2-литровый двигатель V8 HEMI мощностью 717 лошадиных сил и крутящим моментом 889 Нм в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Фактически силовая установка с трансмиссией без изменений заимствованы у могучих моделей Dodge. На продажу необычный лоурайдер выставлен на аукцион Barrett Jackson, но стоимость лота публично не раскрывается.

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