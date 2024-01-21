Армейский Humvee превратили в нелепый шестиколесный лоурайдер

Армейский Humvee превратили в нелепый шестиколёсный лоурайдер
Армейский внедорожник Humvee превратили в нелепый шестиколёсный лоурайдер. Американское тюнинг-ателье Danton Art Kustoms совместно с Frenchy Export подготовило новый проект на базе армейского внедорожника Humvee 2009 года выпуска. Автомобиль, образ которого известен без преувеличения всему миру, превратили в... лоурайдер — причём занижением подвески дело не ограничилось. У машины серьёзно перекроили кузов, заменили ей двигатель, а ещё — добавили дополнительную ось. Готовый проект выставили на продажу на аукцион Barrett Jackson.
За основу был взят General Military Humvee, у которого подрезали крышу и укоротили кузов, урезав задние двери и убрав грузовой отсек, а салон и вовсе был превращён в царство голого металла. Металлическими сделаны даже сиденья, стилизованные под кресла боевых самолётов — с небольшими мягкими подушками.
Но главной особенностью проекта стала, конечно, ходовая часть. Автомобиль получил дополнительную заднюю ось — 20-дюймовые колёса дополнены набором 24-дюймовых дисков, причём авторы необычного лоурайдера реализовали привод на обе задние оси. Воплотить эту задумку позволил мощный мотор.
Под капот модернизированного Humvee авторы проекта установили 6,2-литровый двигатель V8 HEMI мощностью 717 лошадиных сил и крутящим моментом 889 Нм в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Фактически силовая установка с трансмиссией без изменений заимствованы у могучих моделей Dodge. На продажу необычный лоурайдер выставлен на аукцион Barrett Jackson, но стоимость лота публично не раскрывается.