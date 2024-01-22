Новая BMW 5 серии получила 5 звезд в тестах безопасности Euro NCAP

Европейская программа оценки новых автомобилей (Euro NCAP) присвоила восьмому поколению седану BMW 5 серии высшую оценку - 5 звезд. Такой результат был получен, в первую очередь, благодаря системе помощи водителю, которая ориентирована на безопасность. Пакеты помощи водителю в новом BMW 5 серии признаны одними из лучших на рынке и впечатлили экспертов Euro NCAP своими широкими функциональными возможностями и надежными реакциями.

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BMW 5 серии седан 2024 года также получил высокие баллы за обеспечение пассивной безопасности, которая постоянно совершенствуется компанией BMW. Помимо высокопрочных несущих конструкций и точно рассчитанных траекторий деформации, в седане используется комбинация точно скоординированных удерживающих систем. Признание TOP SAFETY PICK+ от IIHS в США Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) присвоил BMW 5 серии высший балл в категории TOP SAFETY PICK+.

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Стандартная система помощи водителю, показала эффективность в предотвращении фронтальных столкновений и получила отличные оценки как в дневных, так и в ночных тестах. Интегрированная концепция безопасности BMW 5 серии также безупречно показала себя в различных тестах на столкновение, обеспечивая комплексную защиту от травм независимо от размера и положения сидений пассажиров.

Процедуры испытаний IIHS являются золотым стандартом для комплексной оценки безопасности новых автомобилей на американском рынке. "Самый безопасный автомобиль года" в Южной Корее по версии KNCAP В Южной Корее Министерство транспорта присвоило BMW 5 серии почетный титул "Самый безопасный автомобиль года".