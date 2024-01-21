BYD инвестирует 14 миллиардов долларов в технологии умных автомобилей

Китайский производитель сообщил, что собирается инвестировать более 100 миллионов юаней в развитие умных автомобилей. Среди ключевых технологий, разрабатываемых BYD, — передовая система помощи водителю.

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Технологии помощи водителю становится все популярнее в Китае. На данный момент компания Xpeng является лидером в этой области благодаря своей пилотной программе, которая тестируется в 52 городах Китая. Система опирается на лидарные датчики и камеру автомобиля. Она способна управлять ускорением, торможением и маневрами автомобиля, а также обнаруживать светофоры. Но, судя по всему, BYD решил вырваться вперед.

Недавно основатель и генеральный директор BYD Ван Чуанфу заявил об инвестициях в развитие технологий компании. Одним из направлений крупнейшего производителя будет автопилот, который даст возможность водителю полностью отвлечься от управления. Автомобиль сможет ехать сам, ориентируясь по разметке на дороге и дорожным знакам. Системе необходимо чтобы водитель касался руля каждые 15 секунд, а устанавливаться такая технология будет на машины дороже 300 тысяч юаней или 1,2 миллиона рублей.

Бренд разрабатывает и другие, не менее интересные технологии. Так у автомобиля YangWang U8 руль можно будет открепить от рулевой колонки и подключить к компьютеру или приставке в качестве игрового устройства. Кроме того, бренд работает над развитием умных замков. Автомобиль сможет открыться сам, если распознает лицо водителя, а водитель сделает специальный жест рукой. И это лишь малая часть всех разрабатываемых технологий.