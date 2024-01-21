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Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили
© РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале, посвящённом обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Власти призвали находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан сохранять спокойствие. Также их попросили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога.

Автоновости
Михаил Развожаев