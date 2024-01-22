В России планируют наладить серийный выпуск снегоболотохода «Ямал К-44»

В России могут наладить серийную сборку болотоходов. Они будут построены с использованием 2-рядной кабины от ГАЗели.

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Компания “Техинком” показала новый проект, который получил название ”Ямал К-44”. Он представляет собой снегоболотоход с колесной базой 4х4. Среди особенностей - наличие 2-рядной кабины, позаимствованной у ГАЗели. Сообщается, что второй ряд при желании можно использовать для размещения 3 человек.

Несмотря на заявленное предназначение, транспорт получился компактным для своего сегмента. Длина кузова составляет 6 100 мм, ширина - 2 550 мм, а высота - 2 185 мм. Машина получила мосты от модели ГАЗ-66 с блокировкой дифференциалов. Создатели отмечают, что болотоход может передвигаться на покрышках с низким давлением, которые имеют систему централизованной подкачки.

Дорожный просвет транспорта достигает 49 см, что указывает на его внедорожный потенциал. В задней части кабины установлен открытый кузов, который может использоваться для транспортировки грузов. Точная грузоподъемность техники не называется. Разработчики сообщают, что данный параметр зависит от особенностей эксплуатации. Если машина едет по обычной дороге, грузоподъемность составит 1000 кг. В условиях слабонесущего грунта показатель сократится до 600 кг.