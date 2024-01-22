Дизайнер Пол Яффе создал уникальный BMW R 18 One Eight C

Легендарный дизайнер мотоциклов Пол Яффе представил свое последнее творение - единственную в своем роде кастомизацию BMW R 18 Transcontinental. Мотоцикл, дебют которого состоится на выставке MBE Show в Вероне (Италия) представляет собой потрясающее сочетание классической эстетики хот-родов и неповторимого стиля BMW. Яффе, известный своими наградами, дизайнами и инновационным подходом, потратил несколько месяцев, изучая R 18 Transcontinental, прежде чем приступить к процессу кастомизации.

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Дизайнер хотел создать мотоцикл с большими колесами, который не был бы похож ни на один из существующих, но при этом оставался бы верен духу BMW. Одна из самых ярких особенностей мотоцикла - массивное 26" переднее колесо, из цельного блока алюминия. Рама растянута и изогнута так, чтобы вместить колесо. Яффе и его команда создали несколько уникальных компонентов кузова, таких как стальное переднее крыло и спойлер.

Мастера также модифицировали существующие элементы R 18, такие как обтекатель, чтобы они органично вписались в новый дизайн. Оставаясь верным классическому образу хот-рода, Яффе включил в конструкцию пневматическую подвеску и боковые трубы. Подвеска спрятана под сидениями, трубы оснащены перфорированными перегородками, которые обеспечивают классический звук хот-рода.