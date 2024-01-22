Ford построит абсолютно новый автомобиль для участия в ралли «Дакар» в 2025 году

В этом году компания Ford впервые приняла участие в знаменитом ралли «Дакар». Видимо, после участия у компании проснулся еще больший азарт, поскольку к участию в 2025 году они готовят абсолютно новую машину.

© Car.ru

Для участия в заезде «Дакар» 2024 компания Ford использовала модифицированную версию Ford Ranger четвертого поколения. На автомобиле была усилена подвеска: на каждом углу использовались одиночные амортизаторы диаметром в 3 дюйма, что давало сильное смягчение при скачках по песчаным дюнам. Система торможения так же была улучшена с помощью суппортов с водяным охлаждением и дисковой тормозной системы от Brembo.

Официально Ford заявили о том, что в новом сезоне они намерены победить. Потому, наученные опытом реального заезда, планируют использовать новый автомобиль на базе Ford Raptor. Как заявили представители компании, автомобиль этой модели очень хорошо зарекомендовал себя в других видах автоспорта.

Ford Performance - подразделение Ford Motors по автоспортивной и гоночной деятельности, на данный момент смог предоставить лишь одно тизерное фото своих трудов. Надпись Ford на решетке радиатора автомобиля будет окрашена в ярко-красный цвет, а фары получат С-образную форму и будут напоминать злобный взгляд. Капот автомобиля будет выполнен максимально плоским, по сравнению с другими моделями Ranger и Raptor.

Компания официально подтвердила, что новая версия участника «Дакара» разрабатывается совместно с M-Sport – английской инжиниринговой компанией в области автоспорта, которая уже неоднократно сотрудничала с Ford. Яркие примеры их удачного партнерства это M-Sport Fiesta WRC и раллийный автомобиль Ford Puma WRX.