Стоимость автомобилей марок Audi и Geely в России может снизиться

В дилерских центрах Audi и Geely в России пересмотрели прайс-листы. В автосалонах снизилась стоимость популярных моделей.

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В России в начале 2024 года изменилась стоимость многих моделей. В данный список попали не только автомобили, которые поставляются официально. Иномарки, поступающие по схеме параллельного импорта, тоже получили новые прайс-листы.

В одном из автоцентров в Москве поменялась стоимость седана Geely Preface. Ранее данная модель не была представлена компанией официально. В конце осени 4-дверный автомобиль оценивался в 3 500 000 рублей. К концу года стоимость сократилась на 200 000 рублей. Сейчас приобрести седан можно на более выгодных условиях - по цене 3 100 000 рублей. Такие перемены объясняются гибкой программой скидок.

Напомним, что Geely Preface оснащается бензиновым силовым агрегатом, рабочий объем которого равен двум литрам, а производительность - 190 л.с. В связке с ним функционирует роботизированная коробка передач. В списке опций для модели заявлена климатическая система, задний датчик парковки и камера заднего вида.

В линейке Audi тоже есть перемены. В автосалоне в Москве предлагается модель Audi Q5. Поставляются автомобили из Китая. В наличии нашлась версия с приставкой “L” в названии. Главное отличие от стандартного исполнения заключается в увеличенных габаритах кузова.