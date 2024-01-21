Электрокроссовер Kia EV9 огорчил экспертов на «лосином тесте»
Электрокроссовер Kia EV9 огорчил результатами «лосиного теста». Полноразмерный кроссовер Kia EV9 не прошёл «лосиный тест». Журналисты испанского издания km77 испытали новый электромобиль Kia EV9, которому бросили вызов традиционным «лосиным тестом». В рамках заездов автомобиль должен резко перестроиться — как при встрече с настоящим животным — в соседнюю полосу движения и вернуться обратно в свою. Выполнить этот манёвр на скорости 77 километров в час кроссоверу не удалось, что эксперты связывают с габаритами и массой электромобиля.
Новинка доступна в нескольких вариантах, отличающихся как силовой установкой и типом привода, так и вместительностью салона. В руках журналистов оказался шестиместный Kia EV9 в версии GT Line, что подразумевает двухмоторную силовую установку на 385 лошадиных сил, полный привод и Boost-режим, позволяющий кратковременно нарастить крутящий момент с 600 до 700 Нм.
В лучшей попытке Kia EV9 удержался в коридоре из конусов на скорости 71 километр в час, что не является проходным результатом для «лосиного теста». Эксперты отметили, что электромобиль в целом является достаточно безопасной машиной для неподготовленного водителя, а низкая скорость на переставке обусловлена высокой массой и большими габаритами кроссовера.