Genesis представил зимнюю версию своего концепта X Speedium GT

Genesis X Snow Speedium был представлен на экономическом форуме в Швейцарии. Люксовый бренд от Hyundai до сих пор не подтвердил выход в производство ни одного из недавно представленных концептов, а на днях показал еще один.

© Car.ru

Представленный электрический концепт основан на фастбэке X Speedium и окрашен в белый цвет. Во время показа рядом с автомобилем стоял комплект горных лыж от швейцарской компании Anavon Ski AG. Это было сделано чтобы подчеркнуть наличие изящного багажника на крыше автомобиля, который идеально подходит для их перевозки.

Видео дня

По словам производителя, данный концепт своим дизайном выводит Genesis на новый уровень. Как и у X Speedium, у данного концепта установлен спойлер в стиле утиного хвостика. Кроме этого, автомобиль был оборудован дополнительными световыми элементами на бампере. Как предполагают эксперты, салон будет не сильно отличаться от предыдущих концептов 2021 и 2022 года, а останется в минималистичном стиле и в ассиметричной форме.

Как стало известно, промо ролик с участием данного концепта появился в сети задолго до его премьеры. На официальном канале Genesis в Youtube перед новогодними праздниками было размещено видео, в котором Санта Клаус едет по снегу за рулем Genesis X Snow Speedium с закрепленной на багажнике новогодней елкой и проезжает мимо своих оленей.

Однако до сих пор неизвестно, выйдут ли концепты Genesis X, X Speedium, X Converiible и X Snow Speedium в производство. После релиза первого купе X Speedium главный креативный директор Genesis Люк Донкерволке сказал, что сейчас перед компанией стоит цель изучения методик проектирования для новой волны своих электромобилей. По предположению экспертов, эти слова могут означать что данные концепты ничто иное как промежуточные результаты, а не полноценные варианты будущих автомобилей. Кроме того, никаких подробностей о технических характеристиках концептов компания не предоставляет.